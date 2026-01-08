I sutra ujutro debeli minusi, DHMZ digao posebno upozorenje! Dijelovima zemlje prijeti vrlo opasna pojava

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda objavili su upozorenje na izrazito hladno vrijeme, ali i na vrlo opasnu meteorološku pojavu – ledenu kišu - koja bi mogla raditi probleme u nekim dijelovima Hrvatske.

Priopćenje DHMZ-a pročitajte u nastavku.

“Nakon snježnih oborina i stvaranja debljeg snježnog pokrivača početkom tjedna u unutrašnjosti, razvedravanje u noći na četvrtak pogodovalo je jačem hlađenju zraka zbog čega se temperatura zraka snizila na vrijednosti od –17 do –15 °C, a negativnih vrijednosti temperature zraka bilo je i na obali.

U petak ujutro na kopnu će i dalje biti izrazito hladno. U jutarnjim satima očekuju se vrijednosti temperature od –15 do –10 °C zbog čega će i sutra biti na snazi upozorenje na hladnoću.

Tijekom dana očekuje se pritjecanje toplijeg i vlažnijeg zraka u višim slojevima atmosfere, stoga će na Jadranu padati kiša, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova, uz većinom jako jugo.

No u unutrašnjosti će u prizemnom sloju atmosfere i dalje biti prisutan hladan zrak, pa će se stvoriti povoljni uvjeti za mješovitu zimsku oborinu, odnosno oborinu na granici kiše i snijega.

Postoji velika vjerojatnost da će na sjeverozapadu zemlje (Međimurje, Podravina i dijelovi Hrvatskog zagorja) te osobito na istoku (Slavonija, Baranja i Srijem) znatan dio oborine biti u obliku kiše koja se smrzava, poznatije kao ledena kiša.

Osječka regija u crvenom

Na istoku zemlje očekuje se rasprostranjena i intenzivnija pojava kiše koja se smrzava, pri čemu bi se lokalno mogao stvoriti i deblji sloj leda. Zbog toga je za osječku regiju izdano najviše, crveno upozorenje na poledicu.

Za područje sjeverozapadne Hrvatske, odnosno sjeverni dio zagrebačke regije (Meteoalarm), na snazi je narančasto upozorenje na poledicu, pri čemu se također očekuje stvaranje sloja leda, ali u manjoj mjeri.

Kratki predah od minusa

Tijekom vikenda promjenljivo oblačno, uz postupno slabljenje intenziteta oborina. Na Jadranu će i dalje padati kiša, u nedjelju još samo na otocima. Zapuhat će umjerena do jaka bura, u nedjelju na udare olujna. U unutrašnjosti će uz dotok hladnog zraka po visini češće padati susnježica i snijeg, a još u noći na subotu kiša se lokalno može smrzavati.

U nedjelju će zapuhati umjeren, moguće i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka postupno će se snižavati, pa će u ponedjeljak ujutro, nakon razvedravanja ponovno biti vrlo hladno, osobito na kopnu."

Iz DHMZ-a preporučuju redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije.

"Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima", naglašavaju.