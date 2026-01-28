Još jedan kafić uvodi zabranu: "Dopušteni su samo mlađi od 40 godina. Stariji gosti često se žale"

Dok su minimalne dobne granice u ugostiteljskim objektima koji poslužuju alkohol uobičajene diljem svijeta, gornje dobne granice prava su rijetkost. Stoga ne čudi da je pub u Tokiju dospio u središte pozornosti zbog uvođenja zabrane za starije goste.

Lanac navodi kako mu je cilj uskladiti želje gostiju s energičnom atmosferom lokala, no odluka je izazvala burne reakcije.

Tori Yaro Dogenzaka je pristupačni japanski pub smješten u tokijskoj četvrti Shibuya. Početkom 2026. godine ispred ulaza pojavio se natpis:

"Ulaz je dopušten gostima u dobi od 29 do 39 godina. Ovo je izakaya za mlađe generacije. Pub je samo za osobe mlađe od 40 godina".

Pub je dio lanca iako se zasad čini da je podružnica u Shibuyi jedina koja je jasno istaknula dobnu politiku.

Postoje i određene iznimke, doduše ispisane vrlo sitnim slovima. Starijim gostima dopušten je ulaz ako je barem jedna osoba u društvu mlađa od 39 godina. Prijatelji ili članovi obitelji zaposlenika, kao i poslovni partneri restorana, izuzeti su od dobnog ograničenja.

Osim toga, s obzirom na to da se mjera ne može zakonski provoditi, osobe starije od 40 godina mogu zatražiti ulaz ako to žele.

Osoblje na ulazu navodno će provjeravati je li gost u "odgovarajućem stanju" te je li zadovoljan atmosferom lokala, piše Euronews.

"Često se žale"

Gornja dobna granica navodno je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između preferencija gostiju i atmosfere puba. Lanac je poznat po pristupačnim cijenama, jednostavnom uređenju i živahnoj atmosferi, a sve s ciljem privlačenja mlađe publike.

"U suštini, naša baza gostiju je mlada", Toshihiro Nagano, PR predstavnik lanca.

"Od starijih gostiju često dolaze pritužbe da je lokal preglasan i slično, pa smo odlučili ograničiti tko dolazi kako bi svi na kraju bili zadovoljni iskustvom", nadodao je.

Taj je potez na internetu proglašen diskriminatornim, a jedan je komentator istaknuo: "Postoji razlika između fizičke i mentalne dobi ljudi."

Praksa ograničavanja ulaza mlađim gostima već je uobičajena u susjednoj Južnoj Koreji.

U Hongdaeu, sveučilišnoj četvrti u Seulu, mnogi klubovi i pubovi s plesnim podijima imaju neslužbene gornje dobne granice za osobe starije od 30 godina, a neke spuštaju granicu i na 28 ili čak 25 godina.

Neki lokali u Itaewonu i Gangnamu također odbijaju starije goste.

Mnogi sportski objekti i kafići uveli su tzv. zone bez seniora, navodeći neusklađenost starijih gostiju s atmosferom prostora. Takve mjere najčešće su usmjerene na osobe starije od 70 godina.