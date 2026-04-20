Tajming koji budi sumnju! Neobične transakcije uoči Trumpovih objava: "Samo na ovome zaradili su 20 milijuna dolara"

Tijekom drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa podaci upućuju na to da su pojedini trgovci ulagali milijunske iznose neposredno prije njegovih važnih javnih istupa i odluka.

BBC je analizirao trgovinski volumen na različitim financijskim tržištima i usporedio kretanja s ključnim izjavama američkog predsjednika koje su imale utjecaj na tržišta.

Uočen je ponavljajući obrazac naglog povećanja aktivnosti – ponekad satima, a ponekad tek nekoliko minuta prije nego što bi informacije iz intervjua ili objava na društvenim mrežama postale dostupne javnosti.

Dok dio analitičara u takvom ponašanju vidi potencijalne elemente nezakonitog korištenja povlaštenih informacija, drugi smatraju da je riječ o kompleksnijem fenomenu, u kojem su neki sudionici tržišta jednostavno usavršili sposobnost predviđanja predsjednikovih poteza.

BBC je izdvojio pet posebno upečatljivih slučajeva.

Ožujak 2026.: "Rat je praktički završen"

Najizraženije promjene zabilježene su na tržištu nafte, osobito u segmentu terminskih ugovora. Devet dana nakon izbijanja sukoba između SAD-a i Izraela s Iranom Trump je u telefonskom razgovoru za CBS News izjavio da je rat "praktički završen".

18:29 GMT: Nagli rast oklada na naftu

19:16 GMT: Trump kaže da je rat gotovo završen

19:17 GMT: Cijena nafte pada za 25 %

Informacija o intervjuu postala je javna tek u 19:16 GMT, kada ju je novinar objavio na platformi X.

Reakcija tržišta bila je brza – trgovci su počeli prodavati naftu očekujući skori kraj sukoba, što je dovelo do pada cijene od oko 25 %.

Međutim, podaci otkrivaju da je snažno pozicioniranje na pad cijene započelo već u 18:29 GMT, čak 47 minuta prije objave.

Oni koji su tada ulagali ostvarili su milijunske dobitke.

Ožujak 2026.: "Potpuno i konačno rješenje sukoba"

Samo dva dana nakon što je zaprijetio da će "sravniti" iranske elektrane, Trump je 23. ožujka na Truth Socialu objavio da je SAD vodio "VRLO DOBRE I PRODUKTIVNE RAZGOVORE" s Teheranom o "POTPUNOM I KONAČNOM RJEŠENJU" sukoba.

Takva objava iznenadila je i diplomatske krugove i financijska tržišta.

10:48 – 10:50 GMT: Nagli rast oklada na naftu

11:04 GMT: Trump objavljuje o "potpunom rješenju"

11:05 GMT: Cijena nafte pada za 11 %

Neposredno nakon objave burzovni indeksi su porasli, dok je cijena američke referentne nafte oštro pala.

BBC je zabilježio da se već 14 minuta prije objave pojavio neuobičajeno velik broj oklada na pad cijene nafte, a slična dinamika uočena je i kod Brent nafte.

"Te su transakcije svakako bile neuobičajene", rekao je tada jedan analitičar za BBC.

Travanj 2025.: Pauza na "Dan oslobođenja"

Slični obrasci pojavili su se i izvan konteksta bliskoistočnog sukoba. Trump je 2. travnja prošle godine predstavio tzv. Dan oslobođenja, paket carina koji je zahvatio robu iz gotovo svih zemalja, što je izazvalo pad globalnih burzi.

Tjedan dana kasnije uslijedila je najava 90-dnevne "pauze" za sve osim Kine, nakon čega su tržišta snažno uzletjela. Indeks S&P 500 porastao je za 9,5 %, što je među najvećim jednodnevnim skokovima od Drugog svjetskog rata.

18:00 BST: Trgovci počinju masovno ulagati na rast burze

18:18 BST: Trump objavljuje pauzu carina

18:19 BST: Burza kreće u povijesni rast

Podaci pokazuju da je neposredno prije objave došlo do iznimnog porasta ulaganja u fond koji prati S&P 500.

Broj transakcija skočio je na više od 10.000 u minuti, iako se ranije kretao u stotinama.

Pojedini trgovci uložili su više od dva milijuna dolara na rast tržišta, unatoč prethodnom tjednu obilježenom padom.

Procjenjuje se da su na tome mogli zaraditi gotovo 20 milijuna dolara.

Kasnije tog tjedna nekoliko demokratskih senatora pozvalo je Komisiju za vrijednosne papire (SEC) da ispita jesu li predsjednikove objave "obogatile insajdere i prijatelje administracije na štetu američke javnosti".

Siječanj 2026.: Maduro uhićen

Prosinac 2025.: Otvoren račun Burdensome-Mix

2. siječnja 2026.: Račun ulaže 32.000 dolara na smjenu Madura

3. siječnja 2026.: Maduro uhićen, dobitak 436.000 dolara

Sve veću pozornost privlače i internetska tržišta predviđanja.

Platforme poput Polymarketa i Kalshija omogućuju klađenje na različite događaje, od vremenskih prilika do odluka u američkoj vanjskoj politici.

Donald Trump Jr. uključen je u Polymarket kao investitor i član savjetodavnog odbora, a ima savjetničku ulogu i u Kalshiju.

U prosincu 2025. jedan je korisnik otvorio račun pod nazivom Burdensome-Mix te krajem godine počeo ulagati na odlazak venezuelskog predsjednika Nicolása Madura.

U razdoblju od 30. prosinca do 2. siječnja uložio je ukupno 32.500 dolara. Nakon što su američke specijalne snage sljedećeg dana uhitile Madura i maknule ga s vlasti, ostvario je dobit od 436.000 dolara. Ubrzo nakon toga račun je preimenovan i prestao je s aktivnošću.

Veljača 2026.: Napad na Iran

Veljača 2026.: Otvoreno šest računa na Polymarketu

28. veljače: Zajedno zarađuju 1,2 milijuna dolara

Prema analizi platforme Bubblemaps, u veljači je otvoreno šest računa koji su ulagali na scenarij američkog napada na Iran do 28. veljače. Nakon što je Trump potvrdio napad, ti su računi zajedno ostvarili dobit od 1,2 milijuna dolara.

Pet računa potom je prestalo s trgovanjem, dok je jedan dodatno zaradio 163.000 dolara točnim predviđanjem primirja između SAD-a i Irana do 7. travnja.

Iz Polymarketa su za BBC poručili da održavaju "najviše standarde integriteta tržišta" i da surađuju s regulatorima.

U ožujku su Polymarket i Kalshi uveli nova pravila usmjerena protiv trgovanja povlaštenim informacijama. Tržišta predviđanja nadzire Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC). Iako nisu odgovorili na upit BBC-ja, predsjednik tog tijela nedavno je izjavio da imaju "nultu toleranciju" prema prijevarama i insajderskom trgovanju.

Također je objavljeno da je Bijela kuća prošlog mjeseca zaposlenicima poslala interni e-mail s upozorenjem da ne koriste povlaštene informacije za klađenje. Glasnogovornik Davis Ingle tada je izjavio da su "sve insinuacije o takvom ponašanju bez dokaza neutemeljene i neodgovorne".

Teško dokazivo

Korištenje povlaštenih informacija u trgovanju zabranjeno je u SAD-u još od 1933., a 2012. zabrana je proširena i na državne dužnosnike. Unatoč tome, do danas nitko nije procesuiran temeljem te odredbe.

Paul Oudin, profesor financijskog prava na ESSEC Business School, ističe da je takve slučajeve iznimno teško dokazati. "Financijska tijela neće pokrenuti postupak ako ne mogu utvrditi izvor informacija", rekao je.

Nijedna američka financijska institucija koju je BBC kontaktirao nije potvrdila da vodi istragu. "Možete imati velike transakcije koje jasno sugeriraju da je netko znao što će Donald Trump objaviti. No velika je vjerojatnost da nitko neće biti procesuiran", zaključio je Oudin.