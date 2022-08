Jedna je osoba poginula, a deseci su ozlijeđeni nakon što je jak vjetar uzrokovao urušavanje dijela pozornice na festivalu plesne glazbe u blizini španjolskog grada Valencije.

Velika tragedija dogodila se na festivalu plesne glazbe u blizini španjolskog grada Valencije. U ranim jutarnjim satima u subotu došlo je do urušavanja pozornice uslijed jakog vjetra. U nesreći je jedna osoba poginula, a deseci su ozlijeđeni, priopćile su regionalne hitne službe.

Ostala infrastruktura Medusa Festivala također je oštećena. Riječ je o velikom šestodnevnom festivalu elektroničke glazbe koji se održava u gradu Cullera, južno od Valencije.

Tri osobe imaju ozbiljne traumatske ozljede, a 14 ih je lakše ozlijeđeno, objavila je regionalna hitna služba na Twitteru.

WATCH: Heavy wind speeds of up to 65km/h tore off part of the Medusa music festival's main stage in Spain, one person died in the incident and dozens were injured #medusafestival pic.twitter.com/z8lMHmi1Fo