FOTO/VIDEO Kruže dramatične snimke potresa u Italiji: Ljudi u panici bježali iz domova, aktiviran krizni stožer

Snažan potres pogodio je u petak navečer vulkansko područje Campi Flegrei, odnosno Flegrejska polja, zapadno od Napulja u Italiji. Bio je to najjači potres zabilježen na tom području u posljednjih 40 godina, zbog čega su stanovnici istrčali na ulice, a u Pozzuoliju su oštećene zgrade.

Potres magnitude 4,7 zabilježen je u 19:46 po lokalnom vremenu, a epicentar mu je bio u blizini kratera Solfatara kod Pozzuolija, na dubini od oko tri kilometra, objavio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Potres u Italiji - 1 Foto: Afp

Snažno se osjetio u Napulju i okolici, kao i na otocima Procida i Ischia. U 22 sata u Pozzuolskom zaljevu uslijedio je naknadni potres magnitude 3,8. Bio je dio serije od više od 30 podrhtavanja zabilježenih tijekom večeri, među kojima su naknadni potresi dosezali magnitudu do 3,1.

Sismo de 4.5 en Nápoles, Italia, a una profundidad de 5km



Básicamente, este sismo en Italia a 5 km (2.6km en otros informes) de profundidad fue una detonación a contacto directo.



Las ondas sísmicas de alta frecuencia (las vibraciones rápidas y violentas que destrozan el… pic.twitter.com/tTx0budL0H — Molotov (@ipoolgian) August 1, 2026

Dužnosnici civilne zaštite naveli su da je riječ o najjačem potresu zabilježenom na tom području otkako je počelo kontinuirano instrumentalno praćenje. Nadmašio je dva potresa magnitude 4,6 zabilježena 2025. godine.

Ozlijeđene 21 osobe

Broj ozlijeđenih rastao je tijekom noći dok su bolnice pregledavale pacijente. U početku je objavljeno da je lakše ozlijeđeno između osam i 10 osoba, a konačan broj porastao je na 21.

Potres u Italiji - 2 Foto: Afp

Dvije osobe zadobile su teške ozljede i primljene su u bolnicu u kritičnom stanju. Većina ostalih lakše je ozlijeđena, uglavnom zbog padova ili šoka tijekom bijega iz domova, javlja Wanted in Rome.

WATCH: Massive rocks crush vehicles after the earthquake (terremoto) in Pozzuoli, Italy. pic.twitter.com/4mypVwpM4G — Scope Report (@ScopeReport_) July 31, 2026

U Pozzuoliju su se urušile dvije nenastanjene zgrade, kao i pročelje još jedne zgrade. Nitko nije ostao zarobljen niti je ozlijeđen u urušavanjima. Između Pozzuolija i napuljske četvrti Bagnoli srušili su se brojni vijenci i dijelovi žbuke.

Visokonaponski stup djelomično se urušio na području Agnana u Napulju, što je uzrokovalo prekide u opskrbi električnom energijom u dijelovima grada i Pozzuolija. Na starijim zgradama pojavile su se pukotine, namještaj se prevrtao, a komadi građevinskog materijala koji su padali oštetili su najmanje jedan automobil.

Potres u Italiji - 3 Foto: Afp

Željeznički promet na području Napulja, uključujući i linije brzih vlakova, obustavljen je radi sigurnosnih pregleda. Obustavljen je i promet na regionalnim željezničkim linijama Cumana i Circumflegrea. Luka u Pozzuoliju zatvorena je, a trajektni promet je prekinut.

Aktiviran krizni stožer

Talijanski Odjel civilne zaštite aktivirao je krizni stožer kojim predsjeda čelnik odjela Fabio Ciciliano, u suradnji s lokalnim vlastima. Objavljeno je da premijerka Giorgia Meloni pomno prati razvoj situacije i aktivnosti kriznog stožera.

Potres u Italiji - 4 Foto: Afp

Vatrogasci su naveli da tijekom noći nisu zaprimili pozive za hitne intervencije spašavanja, ali su se nastavili pregledi luke i provjere dojava o manjim odronima.

In Italy, after the earthquake, dust rose on the streets, and power went out in several areas. https://t.co/K59NukYbOR pic.twitter.com/JFNugxdnl2 — Гакрукс (@Gakruks1) July 31, 2026

Mnogi stanovnici odlučili su provesti noć na otvorenom ili u automobilima umjesto da se vrate u svoje domove. Takav je oprez posljednjih godina postao uobičajen na tom području.

Više od pola milijuna ljudi živi u crvenoj zoni

Područje Campi Flegrei proglašeno je regionalnim parkom prije više od 20 godina. Riječ je o izrazito seizmički aktivnom području supervulkanskih kaldera koje se nalazi zapadno od Napulja, oko 50 kilometara od Vezuva.

Vulkan Campi Flegrei posljednji je put eruptirao 1538. godine, ali potresi su na tom području česti od 1950. godine. Velik porast seizmičke aktivnosti zabilježen je početkom 1980-ih.

Potres u Italiji - 5 Foto: Afp

Stručnjaci smatraju da je nedavni porast seizmičke aktivnosti povezan s bradiseizmom, pojavom postupnog podizanja ili spuštanja dijela Zemljine površine. Uzrokuju ga punjenje ili pražnjenje podzemnih magmatskih komora ili hidrotermalna aktivnost.

🟠 #CampiFlegrei: purtroppo iniziano ad arrivare anche immagini di edifici chiaramente inagibili. Per fortuna al momento si contano soltanto 4 feriti NON gravi.



C'è stato anche un lungo blackout dovuto al crollo di un traliccio dell'alta tensione dell'area di Agnano. pic.twitter.com/lxSUuazKJx — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

Na području Campi Flegrei nalazi se 15 gradova s ukupno više od pola milijuna stanovnika koji žive u takozvanoj crvenoj zoni, području izloženom najvećem riziku.

Talijanska vlada prije dvije godine najavila je nove mjere zbog povećane seizmičke aktivnosti te ažurirala planove za hitne intervencije u slučaju moguće masovne evakuacije.

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