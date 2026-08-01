Stravični požari prijete popularnom ljetovalištu, vatrogasci se bore sa stihijom: "Šteta je nezamisliva"

Stotine vatrogasaca bori se u subotu s požarom u Grčkoj unatoč vrlo jakom vjetru, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Germeno smješteno oko 70 kilometara sjeverozapadno od Atene.

Na tom je području raspoređeno više od 300 vatrogasaca, jer je Grčka od početka ljeta bila relativno pošteđena toplinskih valova i velikih šumskih požara za razliku od Francuske i Španjolske, no neprestano je u stanju maksimalne požarne pripravnosti u brojnim svojim regijama.

"Zbog vjetra u Porto Germenu postoje tri različite požarne fronte", rekao je za javnu tv ERT Yiannis Artopios, zamjenik glasnogovornika vatrogasne službe.

Za odlazak na to područja dopuštenje je dobilo gotovo 30 zrakoplova, no nisu uspjeli intervenirati zbog vjetra. "Objektivno, ovo je vrlo težak dan", rekao je.

Dimos Economou, koji živi u obližnjem selu Viliji stigao je da bi pomogao vatrogascima, ali "zasad nema načina da se požar ugasi. Pokušavamo, ali je vjetar prejak", rekao je AFP-u u Porto Germenu, dodavši da su dosad "izgorjele brojne kuće." "Koliko znam, nema žrtava, ali mnoge su kuće uništene", kazao je. AFP prenosi da se posvuda osjeća miris dima.

Vjetrovi koji u subotu, po podacima atenske meteorološke službe pušu brzinom i do 130 km/h znatno otežavaju gašenje i raspiruju požar, koji je izbio u petak blizu susjednog priobalnog sela Agios Vasileios.

Stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuacijom koju je izdala agencija Civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Navodno je u požaru u Porto Germenu oštećeno oko 150 kuća, rekao je za Skai TV Dimitris Pagonis, visoki dužnosnik Civilne zaštite u susjednom gradu Mandri.

"Nitko ne upravlja situacijom... ima kuća koje još nisu izgorjele, životinja koje treba spasiti, ali nema nikoga tko bi nam rekao možemo li ući ili ne", rekao je AFP-u Costas Liberopoulos, jedan od volontera koji su došli da bi ponudili pomoć.

Mitsotakis upozorio na "teške dane"

S 4000 do 5000 hektara otprije opustošenih požarom, šteta oko Porto Germena je "nezamisliva", napisao je na Facebooku Theodore Giannaros, meteorolog specijaliziran za šumske požare u Nacionalnom opservatoriju u Ateni.

Šumski požari ovaj su tjedan zahvatili nekoliko grčkih regija, među kojima i otoke Kretu i Paros, a u gašenju su živote izgubila trojica vatrogasca. U petak je još jedan požar zaprijetio predgrađu Haidariju, zapadno od Atene, koje je moralo biti djelomično evakuirano.

Najviša razina rizika od požara u subotu je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.

Još je u četvrtak grčki premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio da zemlju očekuju "teški dani". Teško pogođena klimatskom krizom Grčka svako ljeto zbog visokih temperatura nastrada zbog posljedica šumskih požara, čestih toplinskih valova i suše. Njezin geografski položaj sa stotinama otoka otežava brzo raspoređivanje hitnih službi.