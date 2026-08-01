Von der Leyen zadužila Šuicu za krizu u Ceuti: "Sjećamo se što se dogodilo 2015. i ne želimo da se to Europi ponovi"

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zadužila je u petak Dubravku Šuicu, europsku povjerenicu za Mediteran, da se uključi u rješavanje migracijske krize u španjolskoj Ceuti. Šuica je jedna od dvoje povjerenika koji trebaju pomoći u stavljanju situacije pod kontrolu.

Šuica je od prosinca 2024. europska povjerenica za Mediteran. Njezin resor obuhvaća odnose Europske unije sa zemljama južnog susjedstva, među kojima je i Maroko.

Šuica je poručila rekla da je situacija u Ceuti trenutačno znatno mirnija te da se više od 95 posto migranata dobrovoljno vratilo u Maroko. "Jutrošnje stanje je jako dobro i zadovoljavajuće. Španjolska je dobro reagirala, Maroko je dobro reagirao i jako dobro surađuju", rekla je za Dnevnik Nove TV.

Dodala je da Europska komisija i dalje koordinira aktivnosti te svakodnevno razgovara sa španjolskim i marokanskim vlastima kako bi utvrdila na koji način može pomoći objema stranama. Šuica je naglasila da je Maroko važan dio južnog susjedstva Europske unije te da je jedan od glavnih ciljeva njezina resora jačanje suradnje s tim zemljama i zaštita vanjskih granica Unije.

"Kada govorimo o legalnim migracijama, one su dopuštene. Sve što je ilegalno nije dopušteno, a ovo je bio upravo takav slučaj", poručila je.

Koordinirana reakcija

Govoreći o mogućnostima Europske komisije novinarki Nove TV navela je da Unija može djelovati političkim utjecajem, financijskom pomoći i preko Frontexa, koji je prisutan na Mediteranu.

Šuica zasad ne planira putovati u Ceutu ili Maroko jer se stanje smirilo. Ipak, istaknula je da bi u slučaju nove eskalacije otputovala na mjesto događaja. "Moramo pokazati ljudima u Ceuti, Španjolcima, ali i Marokancima, da smo tu i da želimo pomoći. Međutim, u ovom trenutku za to nema potrebe", rekla je.

Dodala je da bi europski povjerenik za unutarnje poslove Magnus Brunner mogao idućih dana otputovati u Španjolsku. Razmatra se i mogućnost sazivanja izvanrednog sastanka Vijeća ministara, no konačna odluka o tome još nije donesena.

Šuica je navela i da je od početka krize nekoliko puta razgovarala s marokanskim ministrom vanjskih poslova Nasserom Bouritom, koji je, kako je rekla, bio spreman na suradnju. "Svi ljudi koji su se vratili primljeni su dobrovoljno. Maroko nije stvarao nikakve probleme, što je vrlo važan podatak jer pokazuje da iza ovoga što se dogodilo nema nekih političkih razloga", rekla je.

Šuica je rekla da je razgovarala i sa španjolskim ministrom vanjskih poslova i potpredsjednikom Vlade Joséom Manuelom Albaresom, koji želi zadržati situaciju pod kontrolom.

Dodala je da između španjolskih i marokanskih vlasti postoje određene razlike u podacima o broju migranata, ali da se sve brojke kreću u već poznatim okvirima.

Zajedničko pismo

Komentirala je i pismo koje je potpisao hrvatski premijer Andrej Plenković, a kojim se od Europske komisije traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Europske unije.

"Potpisalo ga je 22 predsjednika vlada. Istodobno je i španjolski premijer Pedro Sánchez poslao pismo u kojem traži koordinaciju i moguće sazivanje Vijeća", rekla je Šuica.

Naglasila je da Europska unija ne želi ponavljanje migrantske krize iz 2015. godine.

"Sjećamo se što se dogodilo 2015. i ne želimo da se to Europi ponovno dogodi. Zato je opravdano što su ministri i premijeri reagirali te što mi u Europskoj komisiji budno pratimo situaciju, premda je ljeto i vrijeme godišnjih odmora", poručila je.

O daljnjim potezima trebalo bi se odlučivati početkom idućeg tjedna. Šuica je navela da će se veleposlanici država članica pri Europskoj uniji sastati u ponedjeljak i razmotriti treba li sazvati Vijeće ministara unutarnjih poslova.

"Situaciju svakodnevno pratimo i stalno smo u kontaktu s marokanskim i španjolskim vlastima te s irskim predsjedništvom Europske unije", rekla je.

Odluka Italije

Komentirala je i odluku Italije da suspendira schengenski režim sa Španjolskom, ocijenivši da je talijanska vlada reagirala brzo.

Podsjetila je pritom na sporazum koji je Europska unija prije nekoliko godina sklopila s Tunisom, nakon čega je, prema njezinim riječima, broj migranata koji su iz te zemlje stizali u Italiju smanjen za 60 posto.

"Dokazali smo da se može djelovati koordinirano i u skladu sa zakonom. To sada želimo napraviti i s Marokom", rekla je Šuica.

Dodala je da talijanska premijerka Giorgia Meloni vjerojatno ima i političke razloge za takvu odluku, ali i opravdan strah od nekontroliranog priljeva migranata, poput onoga koji se ranije događao na Lampedusi.