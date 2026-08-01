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Von der Leyen zadužila Šuicu za krizu u Ceuti: "Sjećamo se što se dogodilo 2015. i ne želimo da se to Europi ponovi"

PišeK. Č., 01. kolovoza 2026. @ 15:07 komentari
Dubravka Šuica
Dubravka Šuica Foto: DNEVNIK.hr
Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica komentirala je migracijsku krizu u Ceuti za čije ju je rješavanje angažirala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
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