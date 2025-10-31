Vučić se obratio studentima i prosvjednicima: "Svoje greške ne shvaćam olako. One me progone"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se u petak građanima uoči komemorativnog skupa u povodu pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu koja je dovela do smrti 16 ljudi.

Istaknio je da je njegova želja da okupljanje u subotu prođe mirno i s poštovanjem.

"Moja želja kao predsjednika Republike je da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem jednih za druge i jednih prema drugima, posebno prema žrtvama, s više tišine nego vike, s više razmišljanja nego nadvisivanja, s jasnim pogledom ka sebi nego ka drugima", poručio je.

"Za žrtve i njihove obitelji, molim vas i hajde da iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima. Znam da su mnogi i dalje veoma ljuti i osećaju nemoć što još nisu određeni krivci za taj užasni događaj", rekao je Vučić.

U nastavku je rekao kako se nada da će obitelji uskoro dobiti odgovore na pitanja o odgovornima za tragediju u Novom Sadu.

"Godinu dana poslije tog užasnog dana mogu konstatirati da su mnogi u našem društvu radili ozbiljne i velike greške. Uključujući i mene. Šok uslijed tog događaja uzrokovao je to da su mnogi ljudi pokazali nečuveni bijes, da su klevetali, kršili pravila, provodili nasilje nad drugima i tuđom imovinom, pokušavali da unište nit našeg društva i osnovne vrijednosti koje nas kao narod povezuju", rekao je, a prenosi Blic.

Vučić je rekao da mu je i samome u žao zbog nekih stvari koje je izgovorio.

"Kako studentima, tako i prosvjednicima i drugim ljudima s kojima se nisam slagao. Ispričavam se zbog toga. Svoje greške ne shvaćam olako. One me progone. Oni koji me poznaju znaju da sam svoj najveći kritičar. Ali dobro mi je išlo da pokušam da budem bolji. Želim da se sutra svako od nas osvrne na stvari koje je rekao ili napravio. Znam da ja hoću. Sva ta mržnja koja ključa u našem društvu ne donosi ništa dobro. Vodi samo do još veće destrukcije. U oguljenom bijesu ne uspijevamo vidjeti da uništavamo sposobnost da živimo zajedno u jednoj državi za koju sam siguran da je svi volimo", zaključio je.

Srpski predsjednik nakon toga je rekao da se svi slažu da se pravda mora zadovoljiti, ali da to trebaju učiniti institucije, a ne da "pravda izmišljena na ulicama".

"Oni koji žele provjedovati mogu to i nastaviti, ali s više poštovanja prema svojim sunarodnjacima koji se s njima ne slažu. S više poštovanja zakona i pravila u društvu kojih svi moramo pridržavati... Još jednom pozivam one koji prosvjeduju da sjednu za stol, iskažu svoje želje da sudjeluju u razgovoru, debatama, ne kroz ultimatume, već kao dio razgovora. Naša zemlja će se u narednih nekoliko mjeseci suočiti s ogromnim izazovima. Oni nemaju veze sa sutrašnjim danima. Oni nemaju veze s prosvjedima. Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo se urušavaju u današnjem svijetu", kazao je.

Za kraj je poručio da u tim turbulentnim vremenima trebaju zajedništvo.

"Uprkos svemu, Srbija će opstati u to, ne sumnjam. Ali, da li će Srbija napredovati? To ovisi o svima nama", zaključio je Aleksandar Vučić.