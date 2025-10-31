Obavijesti Foto Video Pretražite
Vučić se obratio studentima i prosvjednicima: "Svoje greške ne shvaćam olako. One me progone"

Piše V. S., 31. listopada 2025. @ 18:12 komentari
Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Foto: Afp
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima uoči subotnjeg komemorativnog skupa zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu i smrti 16 ljudi. Pozvao je studente i građane koji će biti na ulici na dijalog.
