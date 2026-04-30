Izraelska vojska u velikom problemu: Nogometne mreže postale zadnja linija obrane od Hezbolahovih dronova

Dok se sukob izraelske vojske s Hezbolahom u Libanonu nastavlja unatoč krhkomu primirju, izraelske snage pribjegavaju primitivnim fizičkim zaprekama kako bi preživjele nagli porast napada FPV dronovima upravljanim putem optičkih kabela.
Procjena
Nedavne snimke s društvenih mreža prikazuju izraelska vozila prekrivena mrežama nalik onima za nogometne golove, koje pridržavaju metalni nosači. Ta očajnička mjera namijenjena je zaplitanju ili prijevremenoj detonaciji napadačkih FPV dronova, prije nego što uspiju dosegnuti posadu izraelskih borbenih vozila.
Izraelska vojska suočava se sa sve snažnijim domaćim kritikama zbog nedostatka specijalizirane obrane protiv prijetnji napada navedenih dronova, koje je nemoguće osujetiti elektroničkim ometanjem.
Za razliku od inačica kojima se upravlja radijskim putem, dronovi s optičkim vlaknima otporni su na elektroničko ometanje i održavaju neprekidnu vezu čak i na neprohodnu terenu.
List Times of Israel u ponedjeljak je objavio kako takvi napadi jasno ukazuju na sve veći sigurnosni propust i nepripremljenost izraelske vojske na FPV dronove u Libanonu, a koji su postali ključno oružje u Hezbolahovu arsenalu tijekom aktualnih sukoba, prenosi portal The War Zone (TWZ).
Ta prijetnja više nije teorijska, već je ona sada smrtonosna. Times of Israel istaknuo je kako je "nedjeljni napad označio prvi smrtonosni udar FPV drona na izraelske snage", nakon incidenta u kojemu je jedan vojnik poginuo, a njih šest je ranjeno.
Iako je izraelska vojska prethodno prilagodila tenkove Merkava metalnim štitnicima na gornjoj strani za skretanje projektila, lakša vozila ostaju izložena. Vojni novinar Doron Kadosh naveo je na platformi X kako izraelski zapovjednici izražavaju znatno nezadovoljstvo.
"Ovo je improvizirani odgovor; počeli smo ga primjenjivati kod dijela snaga, ali to je daleko od dovoljnog", rekao je Kadoshu jedan časnik koji se aktivno bori u Libanonu.
Neimenovani visoki dužnosnik izraelske vojske, koji se nedavno vratio iz Libanona, potvrdio je pokusnu narav navedenih mjera zaštite od FPV dronova.
"Pitanje dronova na optičke kabele u ovom trenutku je prijetnja bez jasnoga rješenja. U praksi, snage koriste različita improvizirana rješenja — ribarske mreže, maskirne mreže, čak i nogometne mreže, uz vježbe koje uključuju pucanje na dronove iz osobnog naoružanja", rekao je navedeni sioki dužnosnik za TWZ.
Iako je izraelska vojska prvotno procjenjivala da ti dronovi imaju ograničen doseg, u međuvremenu su otkrili lansiranja s udaljenosti i do 15 kilometara.