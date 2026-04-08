FOTO/VIDEO Strašne slike iz Bejruta! Izrael zasuo grad stotinama projektila: "Djeca su ubijena, drugima su odrezane ruke..."

Ispred bolnice Američkog sveučilišta u Bejrutu, jedne od glavnih ustanova u gradu, novinarka AFP-a vidjela je kako pristižu brojna vozila hitne pomoći.
"Pozivaju se svi prijatelji Libanona da nam priskoče u pomoć kako bismo svim sredstvima zaustavili ove napade", poručio je libanonski premijer Navaf Salam u priopćenju.
"Stotine" pripadnika Hezbolaha na meti
"IDF je izveo iznenadni napad na stotine terorista Hezbolaha u zapovjednim centrima diljem Libanona", izjavio je u video poruci izraelski ministar obrane Israël Katz, čestitajući izraelskoj vojsci na "savršenoj izvedbi" operacije.
Riječ je o "najtežem udarcu (...) koji je Hezbolah primio od operacije s pejdžerima", komentirao je Katz, referirajući se na izraelsko podmetanje eksploziva u pejdžere i voki-tokije koje su koristili članovi Hezbolaha. Njihova istovremena eksplozija 17. i 18. rujna 2024. uzrokovala je, prema libanonskim vlastima, 39 mrtvih i gotovo 3000 ranjenih.
Izrael je napao i dolinu Beku (istočni Libanon) te jug zemlje, prema izraelskoj vojsci.
Chaos in Beirut as Israel carries out a wave of airstrikes across the country hitting what it said were more than 100 targets in ten minutes. pic.twitter.com/t0If72xogY
Hezbolah je uvukao Libanon u regionalni rat 2. ožujka izvevši napad na Izrael kao odmazdu za smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
Petnaestodnevni prekid vatre s Iranom, koji je tijekom noći proglasio američki predsjednik Donald Trump, "ne uključuje Libanon", ustvrdio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
"Bitka u Libanonu se nastavlja", objavila je potom izraelska vojska.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif sa svoje je strane precizirao da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici prihvatili prekid vatre "posvuda", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja.
Hezbolah, koji je tvrdio da je na pragu "povijesne pobjede", nije se očitovao o prekidu vatre, ali od oko 1 sat po lokalnom vremenu više nije preuzeo odgovornost za napade na Izrael.
Izraelska vojska zatražila je u srijedu ujutro od stanovništva da evakuira nekoliko četvrti u južnom predgrađu Bejruta, kao i široko područje između izraelske granice i rijeke Zahrani, oko 40 kilometara sjevernije.
Izraelski napadi na Libanon od 2. ožujka uzrokovali su više od 1500 mrtvih i više od milijun raseljenih.