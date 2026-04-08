FOTO/VIDEO Strašne slike iz Bejruta! Izrael zasuo grad stotinama projektila: "Djeca su ubijena, drugima su odrezane ruke..."

Izrael je u srijedu bombardirao Libanon snažnije nego ikada od početka rata, pri čemu su poginuli deseci ljudi, a stotine su ozlijeđene, objavile su libanonske vlasti.

Napadi, od kojih nekoliko na samo srce Bejruta, izazvali su paniku u libanonskom glavnom gradu u vrijeme najveće gužve, javljaju novinari AFP-a.

Izraelska vojska objavila je da je izvela "najveći koordinirani napad" protiv proiranskog pokreta Hezbolah od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače.

"U razmaku od 10 minuta i istovremeno u nekoliko područja, napadnuto je oko 100 zapovjednih mjesta i vojne infrastrukture" libanonskog islamističkog pokreta diljem Libanona, precizira se u priopćenju.

Zgrade u plamenu, izgorjeli automobili, hitna pomoć s upaljenim sirenama: izraelski napad u trenu je pretvorio jednu od najprometnijih arterija Bejruta, korniš Mazraa, u pustoš.

Meta jednog od napada bila je Basta, popularna četvrt u srcu glavnoga grada.

"Vidio sam napad, bio je vrlo snažan, djeca su ubijena, drugima su odrezane ruke", izjavio je za AFP Jaser Abdalah, koji radi u trgovini kućanskih aparata u obližnjem sektoru.

Libanonsko ministarstvo zdravstva, čije je izvješće o poginulima i ranjenima preliminarno, pozvalo je stanovnike glavnoga grada da "hitno" oslobode ceste za kola hitne pomoći.

Apocalyptic scenes in Lebanon’s capital right now.



Israel has launched 100 airstrikes on Lebanon in 10 minutes.



Striking South Lebanon, Beirut and the Bekaa Valley simultaneously.



This isn’t a ceasefire.



It’s mass bombardment of civilian areas. pic.twitter.com/ygTf2Pscrn — sarah (@sahouraxo) April 8, 2026

Ispred bolnice Američkog sveučilišta u Bejrutu, jedne od glavnih ustanova u gradu, novinarka AFP-a vidjela je kako pristižu brojna vozila hitne pomoći.

"Pozivaju se svi prijatelji Libanona da nam priskoče u pomoć kako bismo svim sredstvima zaustavili ove napade", poručio je libanonski premijer Navaf Salam u priopćenju.

"Stotine" pripadnika Hezbolaha na meti

"IDF je izveo iznenadni napad na stotine terorista Hezbolaha u zapovjednim centrima diljem Libanona", izjavio je u video poruci izraelski ministar obrane Israël Katz, čestitajući izraelskoj vojsci na "savršenoj izvedbi" operacije.

Riječ je o "najtežem udarcu (...) koji je Hezbolah primio od operacije s pejdžerima", komentirao je Katz, referirajući se na izraelsko podmetanje eksploziva u pejdžere i voki-tokije koje su koristili članovi Hezbolaha. Njihova istovremena eksplozija 17. i 18. rujna 2024. uzrokovala je, prema libanonskim vlastima, 39 mrtvih i gotovo 3000 ranjenih.

Izrael je napao i dolinu Beku (istočni Libanon) te jug zemlje, prema izraelskoj vojsci.

Chaos in Beirut as Israel carries out a wave of airstrikes across the country hitting what it said were more than 100 targets in ten minutes. pic.twitter.com/t0If72xogY — Will Christou (@will_christou) April 8, 2026

Hezbolah je uvukao Libanon u regionalni rat 2. ožujka izvevši napad na Izrael kao odmazdu za smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija.

Petnaestodnevni prekid vatre s Iranom, koji je tijekom noći proglasio američki predsjednik Donald Trump, "ne uključuje Libanon", ustvrdio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

"Bitka u Libanonu se nastavlja", objavila je potom izraelska vojska.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif sa svoje je strane precizirao da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici prihvatili prekid vatre "posvuda", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja.

Hezbolah, koji je tvrdio da je na pragu "povijesne pobjede", nije se očitovao o prekidu vatre, ali od oko 1 sat po lokalnom vremenu više nije preuzeo odgovornost za napade na Izrael.

Izraelska vojska zatražila je u srijedu ujutro od stanovništva da evakuira nekoliko četvrti u južnom predgrađu Bejruta, kao i široko područje između izraelske granice i rijeke Zahrani, oko 40 kilometara sjevernije.

Izraelski napadi na Libanon od 2. ožujka uzrokovali su više od 1500 mrtvih i više od milijun raseljenih.