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Ćorić poslao jasnu poruku oko antiinflacijskih mjera

Piše Hina, 08. lipnja 2026. @ 16:12 komentari
Tomislav Ćorić
Tomislav Ćorić Foto: Damjan Tadic/Cropix
Ćorić je rekao da se Ministarstvo financija hvata u koštac s inflacijom, te da očekuju razumijevanje za postizanje zajedničkog cilja.
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