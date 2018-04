U nekoliko vojnih baza sirijske vojske i iranskih boraca u toj zemlji odjeknule su snažne eksplozije. Pretpostavlja se da iza napadqa stoji Izrael.

Detonacija u skladištu streljiva kod grada Hame bila je toliko snažna da je registrirana kao potres snage 2,6 stupnjeva po Richteru.

Sirijski novinar Danny Makki objavio je na Twitteru video za kojeg tvrdi da prikazuje eksploziju u tom skladištu, te dodaje da se najvjerojatnije radi o izraelskim napadima ili o sabotaži.

3/ The #Hama attack on a Supply Depot in Brigade 47 was confirmed and caused a huge explosion measuring 2.6 on the Richter scale pic.twitter.com/eZrpuavEfD