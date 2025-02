Šef europskih obavještajaca za Dnevnik Nove TV otkrio: "Ovo je neizvjestan trenutak, EU se ozbiljno priprema..."

Drugi je dan sigurnosne konferencije u Munchenu tijekom kojeg je održan panel ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog.

"Na tom panelu on je bio sam. Njegova ideja o osnivanju europske vojske za sad nije ostvariva jer su većina članica EU-a i zemlje članice NATO saveza, koji je trenutačno zbog Trumpa politički oslabljen, ali i dalje vojno jak. Predsjednik Zelenski je rekao mnogo dobrih i zanimljivih stvari, rekao je da Ukrajina neće popustiti da SAD i Trump s Putinom razgovaraju u njegovo ime, da moraju razgovarati Putin i on, da u pregovore moraju biti uključeni europski partneri. Predložio je da EU i SAD imaju zajednički mirovni plan, da ga sklope i naprave prije nego što se Trump i Putin nađu, najizvjesnije u Saudijskoj Arabiji", kazala je Petrović i dodala da misli da je Europska unija već trebala Bijeloj kući priložiti neku svoju ideju oko završetka rata u Ukrajini.

O navodima medija da je Zelenski odbio prijedlog Trumpa da podijele ukrajinska rudna bogatstva u zamjenu za sigurnosna jamstva, Petrović kaže kako je na izravno pitanje oko zajedničke eksploatacije ukrajinski predsjednik odgovorio da se o tome još razgovara.

Markić: "EU se sigurnosno ozbiljno priprema"

Gost Ivane Petrović bio je hrvatski obavještajni stručnjak i aktualni ravnatelj Obavještajno analitičkog centra EU-a Daniel Markić.

Kako biste u ovim novim okolnostima analizirali sigurnost EU? U par točaka koji su najveći sigurnosni izazovi?

MARKIĆ: Pa želio bi reći da je zaista neizvjesni trenutak. EU podupire Ukrajinu, Ukrajina mora biti dio rješenja. Ukrajinci i Ukrajinke su oni koji se bore za svoju slobodu i dalje će primati potporu aktivnu EU, međutim opet kažem dosta je neizvjesno, bez SAD-a bi situacija bila puno drugačija, puno teža, ali je bitno da je EU i dalje posvećena potpori.

Što je sa ostalim sigurnosnim izazovima koji se vežu na cijelu ovu kompleksnu situaciju? Cyber kriminal, islamizam, islamistički terorizam? Kako se na to gleda unutar EU?

MARKIĆ: Najprije kao što znate i pretpostavljate EU pokriva cijeli svijet. Tako da teme su brojne, pored Ukrajine, jutros smo pričali o Kongu. Teroristička grupa M23 i dalje napreduje, uzeli su još jedan grad i zračnu luku, to su teme, sve je više konflikta, sve više grupacija koji dobivaju potpore određenih država. Zato EU mora biti jaka u obavještajnom smislu. Oni moraju biti informirani, i zato, i to je moja dužnost, dati pravi podatak. Podatak nije da uđe u bazu podataka, obavještajni podatak je tu da se poduzima nešto, akcija i reakcija i to radimo. Sve teme koje ste izbrojili su prisutne, i terorizam je uvijek prisutan.

U nedjelju se ovdje ozbiljno govorilo o tome da je Pax Americana gotova, da će se Amerikanci povući iz Europe i da zapravo detektiraju Zapadni Balkan kao potencijalno moguće novo žarište. Kako bi vi to komentirali?

MARKIĆ: Pa to je sigurno jedna od opcija, ali trenutačno što se tiče EU to nije neposredna opasnost. I dalje svi smo posvećeni tome da se zemlje Zapadnog Balkana pridružuju EU i da to bude kroz dijalog. Kad pričamo o Pax Americana i budućnosti EU ključni dokumenti od strane EK i ostalih institucija EU će biti publicirani u 3. mjesecu, znači EU je shvatila da ona nije samo politički i ekonomski akter nego da i akter na području sigurnosti i ona se na to priprema, ozbiljno priprema.

Ozbiljno?

MARKIĆ: Ozbiljno se priprema.

Je li malo kasno?

MARKIĆ: Nikad nije kasno. Po mom sudu nikad nije kasno, najgore je ništa činiti.

Ovdje su baš veliku zabrinutost izrazili ako se Amerika povuče s Kosova i od strane Srbije i od strane Albanije. Kako vi na to gledate?

MARKIĆ: Jasno je, ono što je najbitnije za sada, prvi zaključak je, što god se desilo, zaključak je da EU mora biti jača, jača na području sigurnosti, jača na području obrane. Jedan od primjera izaći će u 3. mjesecu, Bijeli papir o obrani koji će dati nove smjernice za budućnost EU na tom planu.

Američki kolege jesu ovdje.

MARKIĆ: Pa neću imenovati, ali možete pretpostaviti da su glavni akteri što se tiče obavještajnog svijeta, svi su tu. Imate političke poruke kao i svugdje što je i razumljivo, ali na stručnom planu su ozbiljni razgovori i možemo očekivati ipak da ćemo nastaviti svi skupa raditi.

"Nema strukturiranog plana za Ukrajinu"

Ivana Petrović je na kraju javljanja zaključila da prema izjavama američkih dužnosnika posljednje vrijeme, nedostaje strukturirani mirovni plan za Ukrajinu.

"Mirovni plan koji smo mi očekivali, ali nismo ga ovdje čuli, što znači da to nije definirano kako treba", rekla je Petrović.

Dodala je kako je, što se tiče Hrvatske i sudjelovanja na konferenciji, premijer Andrej Plenković bio sudionik panela o Ukrajini te iznio iskustvo Hrvatske u okončanju rata.

