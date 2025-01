Stručnjak za sigurnost otkriva kako je djelovala teroristička skupina u kojoj je i Hrvat: "To je najbrži način radikalizacije"

Skrivali su se iza računala i mobitela, a sada u središtu svjetske pažnje. O detaljima američke istrage koja je trojicu članova skupine Terrorgram - Hrvata, Brazilca i Južnoafrikanca, dovela u vezu s nizom ozbiljnih incidenata i napada, ne samo u Europi, zakopčan i MUP. Sve provjeravaju!

"U ovom trenutku vam nitko, pa ni ja, ne može u cilju operativnog postupanja davati više informacija", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.



23-godišnji Istranin za sada nije priveden. Potvrđeno je za Novu TV da je pod nadzorom policije i obavještajaca.

Sva trojica za američki State Department ozbiljna su teroristička prijetnja. Sumnja se da su razmjenjivali poruke i vodili operacije preko društvenih mreža i

šifrirane platforme Telegram. Poticali na rasno i etnički motivirane prijetnje, napade u Slovačkoj, Turskoj i Americi.



"To je najbrži način radikalizacije, vi ste prije imali - pozovu se ljudi na jedno mjesto, pa im pričate priču, pa ih pozovete ponovno i pričate priču. To je proces koji traje. Ovako vi konstantno možete biti online i dozu po dozu radikalizirati, i to je jako opasno", poručio je stručnjak za sigurnost Bruno Pavić.



Vrbovanje i širenje nasilne ekstremističke propagande na ovaj način, najčešće među maloljetnicima, sve je raširenije, nadodaje Pavić. "Jako je teško ući u trag, trebaju se dobiti neke početne informacije. Mogu se istražitelji infiltrirati u te grupe pa se može djelovat pod tim saznanjima".



"Kad zaplijenite uređaj, forenzikom se može utvrditi tko je sve unutra bio, pratite IP adrese, sadržaj i sve to skupa. Labilne osobe i djeca - njih je najlakše radikalizirati. Do osoba koje imaju stav je jako teško doprijeti! To i jest modus operandi terorističkih skupina", objasnio je Pavić.



Razotkrivena grupa sada je pod američkim sankcijama.

"Amerikanci su stavili osobe na crnu listu, a to u praksi znači da im je zamrznuta imovina ako je imaju na području SAD-a, zabranjuju se i transakcije s tim osobama. Hrvatske institucije tu provode izvide", nadodao je Božinović.



Koliko ozbiljnu ulogu je u ovoj priči imao mladić iz Istre koji na pozive i poruke ne odgovara, i čime je bio motiviran, otkrit će međunarodna istraga.

