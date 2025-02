Rusija se sprema stacionirati do 150.000 vojnika u Bjelorusiji ove godine koji bi se mogli koristiti protiv zemalja NATO-a, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak u Münchenu.

"Rusija će ove godine pripremiti 15 divizija za obuku i jačanje situacije u bjeloruskom smjeru. Bit će to 100.000-150.000 ljudi", rekao je Zelenski.

"I nisam siguran da će ova skupina krenuti u ofenzivu protiv Ukrajine. Ali će ići u ofenzivu", rekao je Zelenski.

"Ne zastrašujem nikoga. Oni jednostavno mogu krenuti u ofenzivu na Ukrajinu, kao što su krenuli 2022. … ili će otići na Poljsku ili baltičke zemlje", dodao je.

"I mislim da je to njegova [Vladimira Putina] ideja, sve što imam od obavještajnih podataka, upućuje na to da on priprema rat protiv zemalja NATO-a sljedeće godine. Ali nije 100 posto. Bog nas blagoslovio da ćemo zaustaviti ovog luđaka. Kako ga zaustaviti? Sigurnosna jamstva za nas", inzistirao je Zelenski.

Strašno upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što su se američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin složili pokrenuti pregovore o budućnosti Ukrajine, gdje šef Kremlja vodi sveobuhvatni rat gotovo tri godine, piše Politico.

