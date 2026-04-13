Magyar: "Mađarskom je dosad upravljala zločinačka organizacija"

Budući mađarski premijer Peter Magyar obraća se javnosti nakon što je u nedjelju na izborima porazio Viktora Orbana i njegov Fidesz nakon 16 godina vladavine.

"Mađarska i mađarski narod ispisali su povijest 12. travnja", poručio je Magyar uoči konferencije za novinare, istaknuvši da se radi o trenutku koji će ostati zapisan u modernoj političkoj povijesti zemlje.

Prema njegovim riječima, njegova stranka Tisza zasad računa na 138 zastupničkih mjesta u parlamentu od ukupno 199, iako se još čekaju rezultati glasova pristiglih poštom i registracijom, koji bi mogli dodatno utjecati na konačan rezultat.

Magyar je zahvalio čelnicima drugih država na čestitkama, naglasivši da one nisu upućene njemu osobno, već mađarskom narodu. Najavio je i nastavak razgovora s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, ističući kako je ključni prioritet njegove buduće vlade povrat zamrznutih sredstava iz Europske unije, bez kojih, kako je rekao, mađarsko gospodarstvo ne može normalno funkcionirati.

"Očekujemo povrat više tisuća milijardi forinti jer bez tog novca nema stabilnosti gospodarstva", poručio je.

Osvrnuo se i na međunarodne reakcije, navodeći da su se oglasili i Moskva, Kremlj te Peking.

"Zahvaljujem im što poštuju odluku mađarskog naroda i što su otvoreni za pragmatičnu suradnju", rekao je.

Istodobno je pozvao strane države da Mađarsku tretiraju kao slobodnu, suverenu i europsku zemlju te da se ne miješaju u njezine unutarnje poslove. Naglasio je da Mađarska pripada Europskoj uniji, iz koje ju je, kako tvrdi, dosadašnja vlast pokušavala udaljiti.

Na početku obraćanja poručio je i kako njegova stranka neće iznevjeriti birače.

"Ako budemo pogriješili, preuzet ćemo odgovornost", rekao je.

Naglasio je da je Mađarskom dosad upravljala zločinačka organizacija i da njegova stranka ne prodaje mačka u vreći.

Mandat bez presedana

Rezultat izbora opisao je kao povijesni mandat bez presedana.

"Ovoliki broj ljudi nikada nije dao povjerenje jednoj stranci u modernoj mađarskoj demokraciji", istaknuo je. Optužio je Orbánovu vlast da je godinama kontrolirala državni aparat i medije.

"Čitav državni sustav bio je pod upravom jedne stranke, ne toliko različito od onoga što smo imali 1980-ih", rekao je, dodajući da je protiv njega vođena kampanja temeljena na lažima.

Magyar smatra da bi njegova stranka osvojila još više mandata da nije bilo, kako tvrdi, snažnog propagandnog stroja.

Najavio je i brzu tranziciju vlasti te pozvao predsjednika države Tamása Sulyoka da što prije sazove novi saziv parlamenta.

"Predsjednik mora sazvati parlament najkasnije 30 dana nakon izbora, ali nema razloga čekati. Može to učiniti već početkom svibnja i pozvati mene, kao čelnika najjače stranke, da sastavim novu vladu. Naša zemlja nema vremena za gubljenje", poručio je.

Oštro je kritizirao dosadašnje upravljanje državom, ustvrdivši da je Mađarska pod Orbánom bila opljačkana, izdana, zadužena i uništena.

"Postali smo najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja u Europskoj uniji", rekao je.

Na kraju je naglasio kako će njegova vlada predstavljati sve građane.

"Nova vlast predstavljat će svakog Mađara", zaključio je Magyar, zahvalivši i više od 50.000 volontera koji su, kako je rekao, sudjelovali u političkoj promjeni.

"U samo dvije godine od nule smo stvorili najjaču političku snagu u zemlji", poručio je.