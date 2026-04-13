Orban pometen na izborima, posljedice će biti dalekosežne: "Ali jedno još uvijek nije jasno"

Poraz Viktora Orbana na parlamentarnim izborima označio je kraj njegove 16-godišnje vladavine, a sustav "izborne autokracije" doživio je težak udarac.

Pobjedu je odnio 45-godišnji Peter Magyar, bivši insajder vladajuće stranke, koji je uspio uvjeriti većinu birača da je vrijeme za promjene.

Brojni svjetski mediji ističu da će politički preokret u Mađarskoj imati širi europski značaj.

Magyar je posljednje dvije godine gradio politički pokret, piše BBC, obilazeći sela, trgove i gradove, okupljajući osobe nezadovoljne klijentelizmom i korupcijom koje su, prema ocjenama analitičara, obilježile Orbanovu vlast.

Najavio je reforme u obrazovanju i zdravstvu, borbu protiv korupcije te obnovu neovisnosti pravosuđa. Planira ukinuti sustav političkog pogodovanja, koji je, kako je naveo, omogućio bogaćenje lojalnih kadrova i neracionalno trošenje državnih sredstava.

Analitičari upozoravaju da još uvijek nije jasno kako će Magyarova stranka Tisza započeti demontažu sustava koji je Fidesz gradio godinama. Ipak, Orbanov poraz mnogi vide kao pokazatelj ograničenja populističkog modela vlasti.

Kako navodi CNN, Orban je svoju političku strategiju temeljio na stalnom pronalaženju protivnika, od nevladinih organizacija i liberalnih sveučilišta do Europske unije i LGBTQ pokreta.

"Populizam se često svodi na kratkoročne pobjede - iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, kroz medijski ciklus. Takav način upravljanja zahtijeva stalno pronalaženje novih protivnika, a Orban ih je imao mnogo. S vremenom, međutim, ponestane zmajeva koje treba ubiti."

"Orban nije imao novi odgovor na promjene u raspoloženju birača. Ostao je dosljedan obrascu koji je koristio na prethodnim izborima i predstavljao se kao jedina osoba koja može zaštititi mađarske interese. U ovoj kampanji optuživao je svog suparnika da zemlju vodi prema ratu, povezujući ga s dvama svojim dugogodišnjim protivnicima - Europskom unijom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim", piše POLITICO.

"Nekadašnji majstor populizma pritom je izgubio osjećaj za raspoloženje birača i nije uočio da ga slabe isti problemi koji su oslabili i druge čvrste lidere diljem svijeta: raširena korupcija i klijentelizam, kleptokratska vladajuća elita te propadanje infrastrukture. Sve je to dodatno ojačalo poziciju Magyara", stoji u analizi.

U završnici kampanje fokus je bio i na vanjskoj politici, dijelom i zbog slabijih rezultata na domaćem planu. Kritike su bile usmjerene i prema Ukrajini, čiji je predsjednik Volodimir Zelenski često bio meta kampanje.

Istodobno, Sky News ističe da bi promjena vlasti mogla imati dalekosežne posljedice.

Očekuje se da bi Mađarska mogla ublažiti odnos s Europskom unijom, i otvoriti put odobrenju financijske pomoći Ukrajini u iznosu od 105 milijardi dolara, koju je Orban blokirao.

Također bi moglo doći do deblokade europskih sredstava za Mađarsku koja su bila zamrznuta zbog, kako je Bruxelles naveo, narušavanja demokratskih standarda.

Orbanov odlazak mogao bi utjecati i na međunarodne odnose. Smatra se jednim od ključnih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina unutar Europske unije, a njegov poraz mogao bi oslabiti ruski utjecaj u europskoj politici te odjeknuti među desnim političkim krugovima na Zapadu.

New York Times naglašava da bi nova vlast mogla pokušati otključati milijarde eura europskih sredstava, uključujući oko 10 milijardi eura bespovratnih sredstava, za čije je korištenje potrebno brzo ispuniti određene uvjete. Uz to, Mađarska računa i na dodatna sredstva kroz europske programe naoružavanja.

Orbanov poraz, zaključuju analitičari, ne znači samo političku promjenu u Mađarskoj, već i potencijalni zaokret u odnosima unutar Europske unije, kao i u širem geopolitičkom kontekstu.