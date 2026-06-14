Trump najavio veliki dogovor, Teheran ne želi potvrditi ključan detalj

Američki i pakistanski čelnici predviđaju da bi se u nedjelju mogao potpisati dugo očekivani okvirni sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, no Teheran je izrazio sumnju u taj vremenski okvir, dok su se tvrdolinijaški prosvjednici u Iranu usprotivili sporazumu.

Predsjednik Donald Trump objavio je u subotu na društvenim mrežama da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan sljedeći dan, na njegov 80. rođendan.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je da su se dvije strane dogovorile o okviru mirovnog sporazuma te da se Islamabad priprema za elektroničko potpisivanje u nedjelju, nakon čega će tijekom sljedećeg tjedna uslijediti razgovori na tehničkoj razini.

No, Iran nije potvrdio da će sporazum biti potpisan u nedjelju.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei, govoreći prije Trumpove objave, upozorio je da ne treba nagađati o vremenu potpisivanja. Državni mediji citirali su ga kako govori: "To neće biti sutra", već bi se to moglo dogoditi "sljedećih dana".

Trump je na svojoj mreži Truth Social napisao da će nakon potpisivanja okvirnog sporazuma Hormuški tjesnac, ključna arterija za globalnu opskrbu naftom koju je Iran blokirao, odmah biti "otvoren za sve".

Premda su američka bombardiranja teško oslabila iransku vojno-industrijsku bazu i nanijela štetu njegovim vojnim kapacitetima, stručnjaci smatraju da je rat dodatno učvrstio položaj tvrdolinijaške Revolucionarne garde.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama i u iranskim medijima prikazuju protivnike sporazuma kako se okupljaju na trgovima i ispred ministarstva vanjskih poslova u Teheranu. Čini se da su pritom za sporazum prozivali iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija, uz povike: "Arakči, srami se, ostavi se Amerike!"

Kada su SAD i Izrael 28. veljače započeli rat protiv Irana, Trump je pozvao Irance da se dignu i preuzmu državne institucije.

Iako se posljednjih dana činilo da se Washington i Teheran približavaju sporazumu, sukobi su se nastavili. Američka vojska nastavlja provoditi blokadu Irana i pokušava oslabiti njegov utjecaj nad Hormuškim tjesnacem, kojim je prije rata prolazilo oko 20 posto svjetskih isporuka nafte.

Američka vojska objavila je da su njezine snage u subotu rano ujutro oborile više iranskih dronova koji su se kretali prema tjesnacu.

Izrael, koji tvrdi da nije strana u američko-iranskom sporazumu, priopćio je u subotu da je tijekom posljednja 24 sata u Libanonu napao više od 70 lokacija povezanih s iranskim saveznikom Hezbolahom.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sukobio se s Trumpom zbog američkih zahtjeva da Izrael ograniči vojne operacije u Libanonu kako bi Washington mogao postići dogovor s Teheranom.

Arakči je u petak rekao da su promjene sporazuma još uvijek moguće, ali da okvirni dogovor pokazuje kako je njegova zemlja iz sukoba izašla snažnija.

Na provladinim skupovima održanima diljem Irana u subotu navečer tvrdolinijaši koji se protive okvirnom sporazumu glasno su izrazili svoje nezadovoljstvo, izvijestili su stanovnici i novinske agencije.

Jedan stanovnik sjeveroistočnog grada Mašhada rekao je za Reuters da su neki prosvjednici skandirali: "Smrt onome tko popušta", očito misleći na Arakčija. Uzvikivali su i: "Odstupi, odstupi."

Predloženi memorandum o razumijevanju predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade, rekli su izvori uključeni u pregovore.

Nakon toga trebali bi uslijediti pregovori o iranskom nuklearnom programu, koji je bio jedno od ključnih obrazloženja koje je Trump naveo za pokretanje rata.

"Iran će otvoriti Hormuški tjesnac, to je uvjet. Mogao bi biti otvoren bez naplate prolaska. Dok to čine, mi ćemo ukinuti našu blokadu", rekao je američki dužnosnik novinarima.

"To će se dogoditi istodobno, a dio sljedećeg koraka, faze nakon toga, bit će razminiranje tjesnaca", dodao je dužnosnik, naznačivši da bi zemlje skupine G7 mogle imati određenu ulogu u tom procesu.

Nacrt sporazuma, koji je Reutersu opisalo više izvora, pokazuje da bi SAD mogao početi oslobađati milijarde dolara zamrznute iranske imovine i ukidati sankcije na izvoz nafte u zamjenu za otvaranje tjesnaca.

Iranska novinska agencija Fars citirala je Bageija koji je rekao da je oslobađanje zamrznute iranske imovine sastavni dio sporazuma. Dodao je i da će Iran naplaćivati usluge u Hormuškom tjesnacu.

Također je rekao da strane vojne baze u regiji moraju biti ukinute, izvijestila je agencija, ne navodeći dodatne pojedinosti.

O iranskom nuklearnom programu pregovaralo bi se tijekom 60-dnevnog razdoblja.

Američki dužnosnik rekao je da bi sporazum u konačnici doveo do ukidanja iranskog nuklearnog programa, pri čemu bi zalihe visoko obogaćenog uranija bile uništene i uklonjene.