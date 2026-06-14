Procurile zlokobne poruke vlasnice bara smrti u kojem je poginula 41 osoba: "Gorjet će..."

Vlasnica švicarskog bara u kojem je u novogodišnjoj noći poginula 41 osoba navodno je tjednima prije tragedije upozoravala zaposlenike na opasnost prskalica koje su izazvale požar.

Na to upućuju WhatsApp poruke koje su joj istražitelji predočili tijekom ispitivanja.

Požar u baru Le Constellation u Crans-Montani izbio je tijekom novogodišnje proslave, a prema dosadašnjim nalazima izazvale su ga prskalice. Sada se pojavila sumnja da je vlasnica lokala Jessica Moretti bila svjesna rizika koji one predstavljaju.

Talijanski list La Repubblica objavio je da je Moretti 6. prosinca 2025., 25 dana prije tragedije, zaposlenicima poslala glasovnu poruku putem WhatsAppa.

"Što se tiče prskalica, naručila sam ih 900. Moramo ih preuzeti u Francuskoj jer su eksplozivne i ne mogu se dostaviti u Švicarsku", rekla je u poruci.

Kako su prskalice stigle u bar?

Tijekom prošlotjednog ispitivanja pred državnim odvjetništvom kantona Valais istražitelji su joj pustili tu snimku.

"Ne sjećam se toga", odgovorila je Moretti. Dodala je da je pod izrazom "eksplozivne" mislila upravo na prskalice te da ih je naručila, ali da se ne sjeća da ih je preuzela u Francuskoj, barem ne u prosincu.

Objasnila je i da bi takve narudžbe inače preuzimao njezin suprug Jacques Moretti. On je tijekom ispitivanja rekao da nije donio prskalice iz Francuske.

"U to sam 99 posto siguran", rekao je. Dodao je da problem nije bio u tome što ih oni nisu mogli nabaviti, nego što ih tvrtka nije mogla isporučiti.

Bar u kojem je izbio požar Foto: Afp

Istražitelji su bračnom paru predočili i drugu glasovnu poruku iz 2019. godine.

Jessica Moretti tada je zaposlenike upozorila da budu posebno oprezni s prskalicama.

"Ako žele prskalice, pazite na njih i ostanite uz njih dok se ne ugase. Ako padnu na kauč ili pod, ili ako ih drže previsoko pa zapale pjenu, Constellation će gorjeti", navodno je poručila zaposlenicima.

Na ispitivanju je rekla da je poruka bila izrečena "u šali" te da je ne treba shvaćati doslovno.

Prema navodima javne televizije RTS, bračni par tvrdi da su zaposlenicima uvijek govorili da skupljaju iskorištene prskalice kako ne bi oštetile namještaj.

"Nije bilo moguće predvidjeti da bi mogle izazvati ovakvu tragediju, navodno je rekla Moretti.

Strop je gorio i ranije

Dodatna pitanja izaziva i činjenica da je na stropu klupskog dijela lokala bila postavljena pjena, lako zapaljiv materijal.

Talijanski mediji, koji se pozivaju na odvjetnika jedne od žrtava, piše da se ta pjena zapalila već 2024. godine.

Tada su zaposlenici i gosti sami ugasili vatru te nastavili proslavu.

U novogodišnjoj noći situacija je bila posve drukčija. Gosti su pokušali pobjeći, no izlaz u nuždi bio je blokiran barskom stolicom. Mnogi su se morali probijati uskim stubištem i nisu uspjeli na vrijeme izaći iz objekta.

Rasprava i o izlazu u nuždi

Izlaz u nuždi spominjao se i u ranijim WhatsApp porukama koje su vlasnici slali zaposlenicima.

Jacques Moretti je 2021. pitao zaposlenike je li izlaz za nuždu "još zaključan", na što je jedan od njih odgovorio potvrdno. Tijekom ispitivanja rekao je da je pod izrazom "blokiran" zapravo mislio "zatvoren".

Dodao je da se vrata iznutra ionako ne mogu zaključati jer je riječ o certificiranim sigurnosnim vratima.

"Tvrdnja da sam naredio njihovo zatvaranje kako ljudi ne bi odlazili bez plaćanja potpuno je apsurdna", rekla je Jessica Moretti.

Jacques Moretti smatra da odgovornost za tragediju nije na njima.

"Budući da smo poštovali sve propise, da je korištenje ovih prskalica bilo dopušteno i da je vatrogasna služba obavila kontrolu, nismo vidjeli problem u organiziranju takvih aktivnosti, osim moguće štete na inventaru", rekao je, prema zapisniku koji prenosi RTS.

Ipak, poznato je da protupožarna zaštita u baru nije bila pregledana od 2019. godine, iako su propisi zahtijevali redovite kontrole.