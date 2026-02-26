Rusija: Ukrajini smo predali 1000 tijela vojnika, a oni nama 35

Rusija je predala Ukrajini posmrtne ostatke tisuću ukrajinskih vojnika, a zauzvrat je primila tijela 35 ruskih vojnika, rekao je u četvrtak savjetnik Kremlja Vladimir Medinski.

"Tijela 1000 poginulih ukrajinskih vojnika predana su Ukrajini. Rusija je zauzvrat primila tijela 35 ruskih vojnika", objavio je na Telegramu.

Razmjena posmrtnih ostataka boraca jedno je od rijetkih područja suradnje između Moskve i Kijeva od početka velike ruske ofenzive protiv susjedne zemlje, koja je u utorak ušla u petu godinu.

Medinski je objavu popratio i fotografijom osoba u bijelim zaštitnim odijelima kako iznose vreće s tijelima iz hladnjače.

Ova objava prethodi razgovorima u Ženevi između ukrajinskog pregovarača Rustema Umerova i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, u svrhu pripreme za nove trilateralne pregovore s Rusijom koji bi se trebali održati početkom ožujka.

Ekonomski savjetnik Kremlja, Kiril Dmitriev također bi se trebao sastati s Witkoffom i Kushnerom u Ženevi.

Washington se zalaže za kraj rata u kojemu je stotine tisuća ljudi ubijeno i ranjeno te je prouzročio ogromna razaranja u Ukrajini.

No pregovori su zastali, prije svega zato što Moskva zahtijeva da Kijev ustupi dijelove teritorija, što Ukrajina odbija učiniti.