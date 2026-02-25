VIDEO "To je laž, vi ste lažov!" Brojni incidenti tijekom Trumpova govora, zastupnike izbacivali iz dvorane

Najdulje obraćanje američkog predsjednika u povijesti obilježili su napadi na Vrhovni sud, izbacivanje demokratskog zastupnika i snažne domoljubne poruke.

Tijekom večeri dogodio se niz incidenata koji su naglasili političke podjele.

Govor Donalda Trumpa Foto: Afp

"Crnci nisu majmuni": Zastupnik udaljen iz dvorane

Prosvjedi tijekom predsjednikova godišnjeg obraćanja postali su gotovo uobičajeni.

Deseci demokrata, uključujući i neke stranačke čelnike, bojkotirali su govor te sudjelovali na skupovima u Washingtonu u znak protivljenja predsjedniku i njegovoj politici. U dvorani su s jedne strane bili vidljivi prazni redovi sjedala.

Zastupnik Al Green iz Teksasa po drugi je put zaredom udaljen iz dvorane. Pri ulasku predsjednika držao je transparent s natpisom: "Crnci nisu majmuni!"

Zastupnik Al Green Foto: Afp

Transparent se odnosio na videozapis objavljen na društvenim mrežama, koji je kasnije uklonjen, a u kojem su bivši predsjednik Barack Obama i bivša prva dama Michelle Obama prikazani kao majmuni.

Zbog transparenta i dobacivanja, Green je udaljen iz dvorane, a izbačen je i prošle godine kada je prekidao govor predsjednika.

🇺🇸 El congresista demócrata Al Green es retirado del discurso de State of Union de Trump por interrumpir con un cartel que decía “¡LOS NEGROS NO SON SIMIOS!” pic.twitter.com/f5gv4XM54u — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) February 25, 2026

Zastupnica Ilhan Omar iz Minnesote više je puta dobacivala predsjedniku dok je govorio o imigraciji i navodnim prijevarama u somalsko-američkoj zajednici u toj saveznoj državi. "To je laž, vi ste lažov", viknula je Omar.

Ilhan Omar and Rashida Tlaib unravel into screeching rage as Trump declares US government should put Americans first before illegals pic.twitter.com/qVTzHcjXRh — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 25, 2026

Sjedila je pokraj zastupnice Rashide Tlaib iz Michigana, a obje su tijekom govora dobacivale Trumpu.

Susret s Vrhovnim sucima

Obraćanje je bilo i prvi javni susret predsjednika sa sucima Vrhovnog suda otkako ih je kritizirao zbog odluke kojom su poništili njegove globalne carine.

Umjesto uobičajenih devet, u dvorani su bila samo četvorica sudaca: predsjednik Suda John Roberts te Amy Coney Barrett, Elena Kagan i Brett Kavanaugh. Trump se pri ulasku rukovao s njima, a s Robertsom je razmijenio kratak, ozbiljan pogled, što su mnogi protumačili kao znak zategnutih odnosa, piše BBC.

U govoru je odluku suda nazvao "razočaravajućom" i "nesretnom". Kamera je pritom zabilježila sutkinju Amy Coney Barrett, koju je Trump nominirao u prvom mandatu, a koja je također glasala protiv njegovih carina. Nije pokazala nikakvu reakciju.

🚨 Trump diz aos juízes da Suprema Corte americana que sua decisão antitarifária foi inútil porque suas tarifas permanecerão em vigor.



John Roberts e Amy Coney Barrett se esforçaram muito para manter uma cara séria 🤣



O envolvimento infeliz da Suprema Corte...



A ação do… pic.twitter.com/XGpWbazzmh — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) February 25, 2026

Trump je najavio da će posegnuti za drugim pravnim mehanizmima, uključujući novu carinu od 15 posto koja bi zamijenila one poništene odlukom suda.

Hokejaši i poruke o "zaštiti Amerikanaca"

Američka muška hokejaška reprezentacija svečano je ušla u dvoranu Zastupničkog doma, što je popraćeno pljeskom i uzvicima "U-S-A". Momčad je nedavno osvojila zlatnu medalju pobjedom nad Kanadom u produžetku finala Zimskih olimpijskih igara.

Trump je čestitao igračima te najavio da će vratar Connor Hellebuyck primiti Predsjedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje u SAD-u. Spomenuo je i da je ravnatelj FBI-ja Kash Patel nakon finala telefonski nazvao predsjednika kako bi zajedno čestitali momčadi.

NEW: President Trump introduces the USA Men’s Hockey Team, recognizing their resilience and “winning” spirit, as 'USA!' chants ring out through the chamber:



“You're going to win bigger than ever. And to prove that point here with us tonight is a group of winners who just made… pic.twitter.com/pb31WMCx1c — Fox News (@FoxNews) February 25, 2026

Posebne reakcije izazvala je njegova izjava o ženskoj reprezentaciji.

"Moram vam reći, morat ćemo dovesti i žensku reprezentaciju, znate to", rekao je, dodavši da vjeruje kako bi bio opozvan kada to ne bi učinio. Nakon kritika koje su uslijedile, tijekom govora najavio je da će i ženska reprezentacija, koja je također osvojila zlato, uskoro posjetiti Bijelu kuću.

Domoljublje je bilo u središtu obraćanja, uključujući i najavu proslave 250. obljetnice Sjedinjenih Država. U jednom je trenutku pozvao prisutne da ustanu ako se slažu s rečenicom: "Prva dužnost američke vlade jest zaštititi američke građane, a ne ilegalne imigrante."

Republikanci su ustali i zapljeskali, dok su demokrati ostali sjediti. Predsjednik je pritom više puta istaknuo da ne plješću njegovim potezima.

"Ti ljudi su ludi. Kažem vam. Oni su ludi", rekao je, referirajući se na demokrate.