Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Govor o stanju nacije

Trump srušio rekord i poručio: "Ovo je zlatno doba Amerike"

Piše A. Ž., Hina, 25. veljače 2026. @ 06:20 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Ovogodišnji govor o stanju nacije održava se u iznimno značajnoj godini za Sjedinjene Države koje u srpnju obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti.
Najčitanije
  1. Indira Levak
    ''izdržat ću dok budem mogla''

    Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
  2. Goran Ivanišević
    Tenzije nisu nestale

    Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
  3. Newcastle United
    Presedan nad presedanima

    Newcastle ispisao povijest Lige prvaka: Nešto ovakvo još nitko nije napravio!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Trump u govoru o stanju nacije proglasio "zlatno doba" Amerike
Govor o stanju nacije
Trump srušio rekord i poručio: "Ovo je zlatno doba Amerike"
Mandarine bez radne snage: Predlaže se izuzeće od testa tržišta rada
NOVA RJEŠENJA STARIH PROBLEMA
Proizvođači na jugu Hrvatske odlučili izmisliti - novo zanimanje
Na planini Svilaji zabilježena strogo zaštićena vrsta
Rijetka zvijer
VIDEO Na planini Svilaji zabilježena strogo zaštićena vrsta
SAD upozorio Ukrajinu da ne gađa američke interese
američki interesi
Amerika poslala upozorenje Ukrajini: "Ne gađajte taj cilj u Rusiji"
Mark Epstein prekinuo intervju: "Nije me briga za žrtve. Moj brat je ubijen"
kaže da ima dokaze
Mark Epstein naglo prekinuo intervju: "Nije me briga za žrtve. Moj brat je ubijen"
VIDEO Bivša saborska zastupnica prepjevala legendarnu partizansku pjesmu
kako vam se sviđa?
VIDEO Bivša saborska zastupnica prepjevala legendarnu partizansku pjesmu
Nakon odslužene kazne u Haagu Kunarac suočen s novim optužbama u BiH
ZLOČIN U FOČI
Haški osuđenik za ratne zločine nakon izlaska iz zatvora odmah izručen: Sudit će mu za drugi ratni zločin
SAD upozorio Ukrajinu da ne gađa američke interese
američki interesi
Amerika poslala upozorenje Ukrajini: "Ne gađajte taj cilj u Rusiji"
Stižu supersonični projektili koji mijenjaju sve, Trump poručio: "Bit će oštro!"
UBOJICA NOSAČA AVIONA
Iran od Kine nabavlja supersonično oružje od kojeg nema obrane: "Ovo mijenja pravila igre"
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
POREZ NA NEKRETNINE
Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Zagrepčani izgubili malu kćerku, za cjepivo su saznali prekasno
stravičan slučaj
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Izgubili su kćer od 8 mjeseci, za cjepivo saznali prekasno
Ivana Petrović o četiri godine rata u Ukrajini, otkrila ima li nade za kraj rata
Detaljna analiza
Ivana Petrović o ratu koji je promijenio svijet, istaknula veliku pogrešku Europe: "Stalno su ga ponižavali, a trebali su ga iskoristiti"
Ovo je govor Dalije Orešković zbog kojeg je u Saboru nastao kaos: "Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast" 16
Jasna poruka
VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je u Saboru nastao kaos
Premijer Srbije Đuro Macut došao u Hrvatsku 6
Đuro Macut
Premijer Srbije došao u Hrvatsku, no vlasti o tome nisu imale pojma: "Meni je to nepojmljivo..."
Dvojica muškaraca uhićena pod sumnjom da su planirali atentat na Aleksandra Vučića 4
MUP Srbije
VIDEO "Planirali su ubiti Vučića, suprugu i djecu": Uhićena dvojica muškaraca, objavljena snimka
Davor Božinović ustavnoj tužbi Grada Zagreba protiv Vlade zbog dočeka rukometaša 4
Novi sukob
Božinović o ustavnoj tužbi zbog dočeka rukometaša: "Nezamislivo"
Jandroković: Ekstremi s obje strane žele negirati zločine onih koje simpatiziraju 3
DALIJIN GOVOR
Jandroković odbrusio zastupnici: "Meni se podsmjehujete? Ostat ću pribran..."
Priprema za treći svjetski rat? Ruske tajne baze skrivene iza luksuznih vila, jedna europska država posebno izložena 3
Trojanski konji
Priprema za treći svjetski rat? Ruske tajne baze skrivene iza luksuznih vila, jedna europska država posebno izložena
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Bivši predsjednik Josipović o sukobu Milanovića i Anušića: "Imamo ozbiljnu štetu, na djelu su dva koncepta..."
Tko je u pravu?
Bivši predsjednik Josipović o sukobu Milanovića i Anušića: "Imamo ozbiljnu štetu, na djelu su dva koncepta..."
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Zagrepčani izgubili malu kćerku, za cjepivo su saznali prekasno
stravičan slučaj
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Izgubili su kćer od 8 mjeseci, za cjepivo saznali prekasno
Nakon odslužene kazne u Haagu Kunarac suočen s novim optužbama u BiH
ZLOČIN U FOČI
Haški osuđenik za ratne zločine nakon izlaska iz zatvora odmah izručen: Sudit će mu za drugi ratni zločin
show
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
zdravlje
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Meningokok: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Teška infekcija
Meningokok: Simptomi koje ne smijete ignorirati
zabava
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu znak psihopatskih sklonosti
Zanimljivo
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu biti znak psihopatskih sklonosti
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
Ups!
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
tech
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Tražili nešto drugo, no...
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Suradnja ESA i Infobipa
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Jeste li ga i vi koristili?
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
sport
Stefanos Tsitsipas prozvao Gorana Ivaniševića
Tenzije nisu nestale
Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
Šokantna ispovijest Lindsey Vonn: "Spasio mi je nogu od amputacije"
Prošla pet operacija
Šokantna ispovijest Lindsey Vonn: "Spasio mi je nogu od amputacije. Otvorio je..."
Newcastle ispisao povijest Lige prvaka: Nešto ovakvo još nitko nije napravio!
Presedan nad presedanima
Newcastle ispisao povijest Lige prvaka: Nešto ovakvo još nitko nije napravio!
tv
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
KUMOVI
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
Tajne prošlosti: Nije joj uspio plan – I dalje će je držati u šaci
TAJNE PROŠLOSTI
Nije joj uspio plan – I dalje će je držati u šaci
putovanja
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Tjedni jelovnik comfort food od 23.2. do 1.3. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja “hrane tijelo i dušu”, a koje je tako lako napraviti
Ovo je avion sudnjeg dana – stvoren je da sačuva državni vrh čak i od nuklearnog napada
Ratni model
Ovo je avion sudnjeg dana – stvoren je da sačuva državni vrh čak i od nuklearnog napada
novac
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Sve što želite znati
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Velike razlike
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
lifestyle
Lejla Filipović u bijelom kompletu i sivim čizmama
Dnevna elegancija
Lejla Filipović: Komplet suknje i laganog pulovera idealan za dnevna izdanja, a ženstvene čizme sjajan su mu par
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
Preslatko uređenje balkona od tri kvadrata stana u Skoplju
Savršeno uređen
Balkon koji čuva uspomenu na majku: Tri kvadrata ispunjena ljubavlju
sve
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Stefanos Tsitsipas prozvao Gorana Ivaniševića
Tenzije nisu nestale
Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene