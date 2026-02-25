Trump srušio rekord i poručio: "Ovo je zlatno doba Amerike"

Američki predsjednik Donald Trump u svom je govoru o stanju nacije, najdužem u američkoj povijesti, u utorak hvalio svoja ekonomska postignuća koja su SAD-u donijela njegovo "zlatno doba”.

Trump je pred Kongresom govorio rekordnih sat i 47 minuta, čime je prestigao demokrata Billa Clintona koji je 2000. govorio sat i 20 minuta, piše agencija France Presse.

"Naša nacija se vratila – veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije”, započeo je američki predsjednik svoje obraćanje. "Ovo je zlatno doba Amerike”, nastavio je republikanac govor u kojem je hvalio ono što smatra postignućima svoje vlade, od rekordnih burzovnih indeksa, niskih cijena goriva, do sprječavanja ulaska fentanila na američki teritorij.

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu "poštovan možda kao nikad prije” te da "toliko pobjeđuje” da "više ne zna" što činiti po tom pitanju.

Reuters piše da je Trump uvažio apele savjetnika zabrinutih da bi dodatni pad popularnosti mogao ugroziti već neizvjesne međuizbore za Kongres u studenome pa je prvi sat svog obraćanja posvetio gospodarstvu.

Ustvrdio je kako je od prethodnog predsjednika Joea Bidena naslijedio "naciju u krizi”, gospodarstvo u stagnaciji s "visokom inflacijom”, državu s otvorenim granicama te ratove i kaos u cijelom svijetu.

Trump je naglasio da je smanjio inflaciju, doveo burze do rekordnih razina, uveo važne porezne rezove i snizio cijene lijekova. Republikanac smatra da je riječ o "transformaciji kakvu još nitko nije vidio”, a da je SAD u svijetu sad "poštovan kao možda nikad prije”.

Republikanci u Kongresu pratili su Trumpove izjave ustajanjem sa svojih sjedala i pljeskom pa su tijekom dugog govora to morali učiniti više od stotinu puta. Trump je pritom komentirao što se ne ustaju i demokrati. "Nitko od njih ne ustaje. Ovi ljudi su ludi. Kažem vam, ludi su."

Ponovno je optužio demokrate za izbornu prevaru, naglasivši da je "ovo zapravo trebao biti njegov treći mandat, ali se čudne stvari događaju”.

Gosti u Kongresu

Ipak, Trumpovi politički suparnici u nekim se trenucima ustajali, primjerice kad je govorio u čast američkih vatrogasaca ili, u kontekstu Charlieja Kirka, naglasio da u Americi nema prostora za političko nasilje.

Govoreći o ubijenom konzervativnom aktivistu, američki predsjednik rekao je da je on pripomogao velikom "rastu kršćanstva” u SAD-u. "Volimo vjeru i volimo je vraćati”, kazao je pred Kongresom u kojem je sjedila i Kirkova udovica Erica Kirk.

Trump je u domu američke demokracije ugostio i nekoliko vojnih veterana, hokejašku reprezentaciju SAD-a koja se s Olimpijskih igara vratila sa zlatom te majku Irine Zarutske, 23-godišnjakinje izbjegle iz Ukrajine koja je ubijena u vlaku u Charlotteu.

Veliki ulozi

Godišnji govor Kongresu igrao je velik ulog za Trumpa suočenog s padom popularnosti, zabrinutosti oko mogućeg rata s Iranom i posljedicama objave vladinih dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, njegovim nekadašnjim prijateljem, u kojima se spominju i njegovi suradnici poput Howarda Lutnicka, aktualnog ministra gospodarstva.

Na samom početku govora, Trump je pokazao neobičnu disciplinu, uglavnom se držeći pripremljenog teksta i izbjegavajući uobičajene digresije, piše Reuters. Njegova borbena narav ubrzo je izbila u prvi plan tijekom rasprave o strožim mjerama protiv imigracije, što je dovelo do razmjene uvreda s nekoliko demokratskih zastupnika.

Iako je Trump ustvrdio da inflacija "strmoglavo pada“, cijene namirnica, stanovanja, osiguranja i režija i dalje su znatno više nego prije nekoliko godina, piše Reuters.

Najnoviji podaci objavljeni u petak pokazuju da je rast gospodarstva u posljednjem kvartalu bio sporiji od očekivanog, dok je inflacija ubrzala.

Suzdržanost oko carina

Trump je ipak bio suzdržan prema Vrhovnom sudu koji je u petak oborio njegov ključni carinski režim. Za razliku od ranijih istupa u kojima je suce vrijeđao na osobnoj razini, predsjednik se pri ulasku u dvoranu rukovao s četvero prisutnih sudaca, a presudu je samo kratko nazvao "nesretnom“ i najavio da će vratiti carine drugim putem.

Iako je veći dio mandata posvetio vanjskoj politici, ta je tema dobila malo pažnje u prvih 90 minuta govora. Trump je ponovno tvrdio da je "okončao“ osam ratova, a rat u Rusiji i Ukrajini jedva je spomenuo unatoč tome što je u utorak obilježena četvrta godišnjica ruske invazije.

Također nije ponudio jasnije planove glede Irana, usred rastuće zabrinutosti da se SAD približava vojnom sukobu s Teheranom. "Želim riješiti taj problem diplomacijom“, rekao je. "Ali jedno je sigurno: nikada neću dopustiti vodećem svjetskom sponzoru terorizma da posjeduje nuklearno oružje.“

Trump nazvao Venezuelu "saveznicom" SAD-a

Venezuelu je Trump opisao kao "saveznicu” SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington zbacio njezinog diktatora Nicolasa Madura.

"Upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte", rekao je Trump u obraćanju pred oba doma Kongresa o donedavnoj američkoj suparnici.

Američke snage su 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York, gdje su optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom drogom.

Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja. Delcy Rodríguez, koja je pod Madurom obnašala dužnost potpredsjednice, preuzela je kormilo naftom bogate zemlje nakon američke intervencije, a Trump ju je u nekoliko navrata hvalio.

Rodríguez se sada smatra ključnom osobom za kontakt američke vlade, posebice u pregovorima o golemim naftnim rezervama te zemlje.

Incidenti i prosvjedi u dvorani

Kod teme imigracije Trump je ponovio retoriku iz svoje kampanje 2024., tvrdeći da su neregularni migranti odgovorni za val nasilnog kriminala, unatoč istraživanjima koje to opovrgavaju.

Ankete pokazuju da većina Amerikanaca smatra kako je Trumpova politika suzbijanja imigracije otišla predaleko, posebice nakon što su maskirani savezni agenti u Minneapolisu ubili dvoje američkih državljana. Dok je Trump hvalio provođenje zakona, demokratska zastupnica Ilhan Omar iz Minneapolisa povikala je: "Ubili ste Amerikance!“.

Zastupnik Al Green udaljen je iz dvorane drugu godinu zaredom nakon što je mahao transparentom s natpisom: "Crnci nisu majmuni“. Bila je to referenca na videozapis koji je Trump objavio na društvenim mrežama, a koji je prikazivao Baracka i Michelle Obamu u uvredljivom kontekstu. Bijela kuća je kasnije uklonila snimku, uz objašnjenje da ju je objavio član osoblja.

Ostali demokrati prosvjedovali su suptilnije. Zastupnica Jill Tokuda nosila je bijeli sako s natpisima "priuštivost“ i "Zdravstvena skrb“, dok je niz zastupnica nosio oznake s natpisom "objavite dosjee“, referirajući se na skandal oko Jeffreyja Epsteina.