Objavljeni detalji o ubojici studenata! I sam je pohađao isti fakultet, presudio je i profesoru s kojim je studirao

Osumnjičenik za masovnu pucnjavu na Sveučilištu Brown prošlog tjedna pronađen je mrtav u skladištu u Salemu u saveznoj državi New Hampshire nakon šestodnevne potrage.

Policija je osumnjičenika identificirala kao Claudija Nevesa Valentea (48), portugalskog državljanina koji je prije otprilike 25 godina studirao na Sveučilištu Brown u Providenceu.

🚨 NEW 🚨 U.S. Attorney releases photo and complaint affidavit for suspect in Brown University and MIT professor shootings, Claudio Neves-Valente.



READ CHARGING DOCUMENT HERE: https://t.co/YHYcatbj8Z pic.twitter.com/EsM14iGuXs — U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) December 19, 2025

Načelnik policije Providencea Oscar Perez rekao je da su snimke nadzornih kamera i dojave građana dovele istražitelje do rent-a-car poslovnice, gdje su pronašli ime osumnjičenika i povezali ga s ubojstvima.

Dužnosnici su također priopćili da vjeruju kako je Valente ubio profesora Tehnološkog instituta Massachusetts (MIT) dva dana nakon pucnjave na Sveučilištu Brown, koja se dogodila 13. prosinca.

Glavni državni odvjetnik savezne države Rhode Island Peter Neronha izjavio je da je Valente pronađen mrtav s torbom i dvama vatrenim oružjima. Dokazi pronađeni u vozilu parkiranom u blizini podudarali su se s dokazima s mjesta pucnjave na Sveučilištu Brown u Providenceu.

Brown University



The person they needed to speak with that was in close proximity to the suspected shooter has been interviewed.



Is that why all of the sudden we have a suspect?#BrownUniversity pic.twitter.com/utPyIljdgE — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 18, 2025

Preliminarni nalazi upućuju na to da je Valente preminuo od samoranjavanja vatrenim oružjem, a policija zasad ne može potvrditi koliko je dugo boravio u skladištu, piše BBC.

"Iako je osumnjičenik pronađen mrtav, naš posao nije završen. Mnogo je pitanja na koja još treba odgovoriti", izjavio je voditelj FBI-a za Ted Docks te dodao da je agencija angažirala oko 500 agenata kako bi pomogla lokalnim vlastima u istrazi.

Predsjednica Sveučilišta Brown Christina Paxson izjavila je da je Valente bio upisan na to sveučilište od jeseni 2000. do proljeća 2001. godine te da je tada studirao na doktorskom programu fizike.

Naglasila je da Valente nije imao nikakvu trenutačnu povezanost sa Sveučilištem Brown.

Dužnosnici vjeruju da je Valente u ponedjeljak u Brooklineu ubio profesora MIT-a Nuna F. Gomesa Loureira (47). Policija je navela da su i žrtva i osumnjičenik krajem 1990-ih studirali na istom sveučilištu u Portugalu.

Slučajevi su povezani nakon što je osumnjičenikovo vozilo identificirano putem snimki nadzornih kamera i iskaza svjedoka na Sveučilištu Brown. Isti je automobil kasnije uočen u blizini mjesta ubojstva profesora u Brooklineu.

"Koristio je telefon koji je otežavao njegovo praćenje", rekla je Leah B. Foley, državna odvjetnica savezne države Massachusetts. "Bio je sofisticiran u prikrivanju tragova." Vlasti zasad nisu iznijele mogući motiv ni za pucnjavu na Sveučilištu Brown ni za ubojstvo profesora MIT-a.

Pucnjava u kojoj je ubijeno dvoje studenata dogodila se prošle subote kada je naoružani napadač upao u zgradu inženjerskog fakulteta Barus & Holley na Sveučilištu Brown i zapucao tijekom završnih ispita.

U napadu su poginula dva studenta, a još devet je ozlijeđeno. Šest ozlijeđenih i dalje se nalazi na bolničkom liječenju.

Policija je identificirala poginule kao Ellu Cook (19), studenticu druge godine iz Alabame, i Mukhammada Aziza Umurzokova (18), brucoša i američkog državljanina uzbekistanskog podrijetla.

Policija je ranije pozvala javnost na strpljenje te je u srijedu objavila nove snimke osobe od interesa, na kojima se vidi muškarac s crnom maskom preko usta kako se kreće kampusom.

FBI je također ponudio nagradu od 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije, uhićenja i osude osobe odgovorne za napad.