Sutkinja pomagala migrantu da izbjegne uhićenje, a onda je i sama završila na optuženičkoj klupi

Sutkinja iz Wisconsina proglašena je u petak krivom za pomaganje migrantu da izbjegne planirano uhićenje imigranta ispred svoje sudnice, što je pobjeda za administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa u nastojanju da odvrati sudsko miješanje u njezine tvrdokorne imigracijske taktike.

Savezna porota donijela je mješovitu presudu Hannah Dugan (66), izabranoj sutkinji Okružnog suda okruga Milwaukee, oslobodivši je jedne od dvije optužbe s kojima se suočila.

Premda se izjasnila kako nije kriva, osuđena je za ometanje saveznog postupka i oslobođena manje optužbe za prikrivanje osobe od uhićenja.

Neobičan slučaj doveo je sutkinju na sud zbog radnji koje je poduzela u svojoj sudnici dok je nadzirala slučajeve i odražava napetosti oko korištenja sudnica za organiziranje uhićenja koje provodi Imigracijska i carinska službe SAD-a (ICE).

Progon je proizašao iz direktive Ministarstva pravosuđa kojom se tužiteljima nalaže da istraže slučajeve navodnog ometanja provođenja zakona Imigracijske i carinske službe od strane lokalnih aktivista i dužnosnika koji se opiru Trumpovoj kampanji za masovne deportacije.

Tužitelji su tvrdili da je Dugan namjeravala pomoći migrantu iz Meksika, Eduardu Flores-Ruizu, da izbjegne imigracijsko uhićenje kada se trebao pojaviti pred njom zbog optužbi za obiteljsko nasilje. Rekli su da je ona odvratila pažnju saveznim agentima i ispratila muškarca i njegovog odvjetnika iz nejavnog izlaza iz sudnice.

"Bila je usredotočena na orkestriranje Flores-Ruizovog bijega", rekao je tužitelj Keith Alexander na sudu.

Sutkinjini odvjetnici tvrdili su da je slijedila politiku koja nalaže osoblju da upozori nadređenog na prisutnost ICE-a u sudnici. Tvrdili su da se incident dogodio u vrijeme zbunjenosti i neizvjesnosti nakon dva prethodna uhićenja koje je u sudnici proveo ICE.

Ministarstvo pravosuđa pohvalilo presudu

''Sve što je učinila bilo je da ga je poslala u hodnik s njegovim odvjetnikom'', rekao je poroti tijekom suđenja sutkinjin odvjetnik Steven Biskupic.

Agenti ICE-a i drugih agencija, odjeveni u civilnu odjeću, planirali su uhititi muškarca u hodniku ispred sudnice sutkinje Dugan nakon njegovog saslušanja.

Dugan se ljutito suočila s agentima i uputila ih u ured glavnog suca nakon što je saznala da je ICE prisutan, prema iskazu svjedoka u slučaju. Zatim se privatno bavila Flores-Ruizovim slučajem i uputila muškarca i njegovog odvjetnika kroz privatna 'vrata porote', tvrdili su tužitelji.

Flores-Ruiz je prošao javnim hodnikom i uhićen je ispred suda nakon kratke potjere.

Dugan je prvi put izabrana za županijsku sutkinju 2016. godine, a prije toga je bio voditeljica lokalne podružnice Katoličkih dobrotvornih organizacija, koja pruža programe preseljenja migranata. Velik dio svoje rane karijere provela je kao odvjetnica u Društvu za pravnu pomoć Milwaukeeja, koje pomaže siromašnima.

Dužnosnici Ministarstva pravosuđa hvalili su slučaj kao primjer spremnosti tužitelja da progone moćne javne dužnosnike. Trumpova administracija pojačala je provedbu imigracijskih zakona na državnim i lokalnim sudovima, smatrajući ih pouzdanim i sigurnim mjestom za uhićenja.

Aktivisti i neki suci kritizirali su te napore, tvrdeći da prisutnost agenata ICE-a potkopava povjerenje u pravni sustav i da bi mogla odvratiti ljude od traženja pravde.