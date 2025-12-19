Orban: "Spriječili smo da EU objavi rat Rusiji, a Ukrajinci ovaj kredit neće moći otplatiti u svom smrdljivom životu"

Viktor Orban opisao je nedavno završeni samit EU-a kao velik uspjeh te rekao da je Mađarska uspjela spriječiti izravno uvlačenje Europe u rat s Rusijom nakon što je donesena odluka da države članice neće dirati zamrznutu rusku imovinu.

"Izdržali smo dugu i izazovnu noć. Uspjeli smo spriječiti neposrednu opasnost od rata. Nismo dopustili Europi da objavi rat Rusiji koristeći rusku imovinu..." napisao je mađarski premijer na X-u.

"Istovremeno, 24 države članice odlučile su odobriti ratni zajam Ukrajini za sljedeće dvije godine. Ako Ukrajina ne bude u mogućnosti vratiti zajam, te europske zemlje morat će pokriti otplatu. Srećom, suradnja V3 ponovno je aktivna: Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su se ne ukrcati na taj vlak. Time smo poštedjeli svoju djecu i unuke tereta ovog ogromnog zajma od 90 milijardi eura", napisao je Orban i dodao da se Europa nastavlja pripremati za rat.

"Loša je vijest da se ratne pripreme očito nastavljaju u Bruxellesu. Mađarska ostaje glas mira u Europi i neće dopustiti da se novac mađarskih poreznih obveznika koristi za financiranje Ukrajine", istaknuo je.

Komentar mađarskim medijima

U izjavi za Mađarske medije Orban je rekao da se pokazalo da privatne tvrtke iz država članica EU-a imaju više imovine u Rusiji nego što je ruske imovine zamrznute u Europi. To, smatra on, znači da u slučaju ruskog odgovora Europa neće dobiti, već će izgubiti.

Svoju zemlju i Slovačku nazvao je preprekom koja je spriječila zaduživanje.

"Rekli smo da ne želimo uzeti zajednički kredit i poslati ovaj novac, dati ga Ukrajini u obliku kredita, za koji svi unaprijed znamo da ga Ukrajinci neće moći vratiti u svom smrdljivom životu", rekao je, a prenosi 24.hu.

Orbán je dodao i da su Slovaci vrlo snažno protiv toga, a češki premijer Andrej Babiš također je najavio da njegova vlada ne želi slati novac Ukrajini.

Prema Orbanovim riječima, taj ratni zajam nikada neće biti vraćen, njegove kamate i glavnica morat će se platiti onima koji su dali ratni zajam Ukrajini.