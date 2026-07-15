ICE u tjedan dana ubio dvoje ljudi: Sada su povukli neobičan potez

Američka agencija za imigraciju i carine (ICE) obustavila je prometne kontrole diljem zemlje, nakon što su agenti smrtonosno upucali dvojicu muškaraca u razmaku od šest dana tijekom prometnih kontrola u Teksasu i Maineu.

Promjena u taktici uhićenja, koju je čelnik ICE-a Tom Homan, nazvao "privremenom pauzom" u zaustavljanju vozila, provedena je dan nakon što je agent ICE-a ubio vozača iz Kolumbije u obalnom gradu Biddefordu u Maineu, oko 24 km južno od Portlanda.

Ovaj incident se dogodio tjedan dana nakon sličnog smrtonosnog pucanja na meksičkog državljanina od strane službenika ICE-a u Houstonu.

Iako je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), koje je nadređeno ICE-u, obojicu upucanih muškaraca okarakteriziralo kao "ilegalne strance", dužnosnici DHS-a priznali su da nijedan od njih nije bio meta operacija deportacije koje su dovele do njihove smrti.

Do sada se nisu pojavile video snimke pucnjava, a savezne vlasti nisu ponudile nikakve dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje da je bilo koji od muškaraca predstavljao prijetnju agentima ICE-a ili široj javnosti, opravdavajući upotrebu smrtonosne sile kako bi ih se zaustavilo.

Od početka lipnja, uhićenja ICE-a u Maineu više su se nego učetverostručila na oko 70 dnevno početkom srpnja, prema internim podacima ICE-a koje je izvor podijelio s Reutersom.

Pucnjava u Maineu izazvala je prosvjede u ponedjeljak, a daljnje demonstracije održane su i u utorak. "Nije promjena politike, već privremena pauza", rekao je Homan o suspenziji zaustavljanja vozila u intervjuu za Fox News Channel u utorak.

"Ovo će biti kratkoročni pregled kako bi se osiguralo da su agenti ICE-a sigurni i da rade pravu stvar". Dodao je da policajci imaju i druge mogućnosti za privođenje ljudi osim zaustavljanja u njihovim vozilima.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) je u izjavi gotovo 12 sati nakon pucnjave u ponedjeljak ustvrdilo da je policajac ICE-a "u strahu za javnu sigurnost" otvorio vatru kada je vozač pokušao pobjeći.

Dužnosnici nisu objasnili kako je vozač mogao predstavljati prijetnju koja bi opravdala pucnjavu. Prema politici ICE-a, policajci mogu upotrijebiti smrtonosnu silu samo kada postoji "neposredna opasnost od teških tjelesnih ozljeda ili smrti policajca ili druge osobe" i nisu ovlašteni "isključivo spriječiti bijeg osumnjičenika u bijegu".

Ured državnog odvjetnika Mainea izjavio je da istražuje pucnjavu zajedno s lokalnim, državnim i saveznim vlastima.

Pucnjava se dogodila šest dana nakon što je agent ICE-a u pretežno hispanskom East Endu u Houstonu smrtno upucao 52-godišnjeg muškarca, Lorenza Salgada Arauja, nakon prometne kontrole tijekom operacije provođenja imigracijskih zakona. Salgado nije bio meta operacije, rekao je dužnosnik DHS-a.

ICE je u izjavi naveo da je Salgado, meksički državljanin koji ilegalno živi u SAD-u više od tri desetljeća, svojim kombijem udario u policijsko vozilo i pokušao pregaziti policajca koji je pucao u samoobrani.