Horor u BiH! Žena po gradu bježala i skrivala se od muškarca, on ju pronašao i upucao

Muškarac je u nedjelju navečer nakon potjere u Mostaru ubio ženu.

Prema neslužbenim informacijama, oko 18 sati je prvo pucao na ženu kod autobusne stanice, nakon čega se ona dala u bijeg.

Napadač ju je sustigao nedaleko od Sjevernog logora, gdje se ona pokušala sakriti utrčavši u jedan objekt. Ubojica ju je slijedio i usmrtio vatrenim oružjem.

Kako doznaju Vijesti.ba, muškarac A.K. usmrtio je svoju djevojku A.J.

Nakon što ju je ubio, pokušao je počiniti samoubojstvo, no pištolj mu se zakočio. Ubrzo je uhićen.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđen je događaj, a policijske ekipe su na terenu i osiguravaju mjesto zločina.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

