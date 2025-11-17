Horor na njemačkoj autocesti: Vozač u tri ujutru zvao policiju i prijavio stravično otkriće, ugledao dvije odsječene ženske ruke

Rano jutros na autocesti A45 u Njemačkoj otkriveno je šokantno otkriće. Na cesti su pronađeni dijelovi ljudskog tijela, zbog čega je ona odmah potpuno zatvorena.

Vozač je oko 3 sata u ponedjeljak ujutro nazvao policiju nakon što je na dionici između Olpea i Siegena uočio, kako je rekao, "ostatke žene".

Patrolne ekipe odmah su izašle na teren, a zabrana prometa uvedena je na dijelu autoceste između čvorišta Olpe-Süd i izlaza Freudenberg u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Na mjesto događaja stigli su istražitelji odjela za ubojstva, a pretražen je i veći dio autoceste. Državno odvjetništvo zasad ne otkriva koliko je točno dijelova tijela pronađeno, no prema informacijama BILD-a, sumnja se da se radi o odsječenim ženskim rukama.

Prve informacije upućuju na to da nije riječ o prometnoj nesreći, već o mogućem kaznenom djelu. Istražitelji intenzivno rade na utvrđivanju identiteta žrtve i okolnosti zločina, piše Bild.