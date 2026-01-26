Dramatičan apel guvernera: "Znate što ste vidjeli, a zatim vam najmoćniji ljudi na svijetu prepričavaju što ste gledali"

Guverner Minnesote Tim Walz apelirao je u nedjelju na konferenciji za medije na američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče savezne agente iz Minnesote, dan nakon što su američki granični policajci upucali i ubili Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara. To je drugo takvo ubojstvo ovog mjeseca.

"Koji je plan Donalde Trumpu? Što trebamo učiniti da izbacimo ove savezne agente iz naše države?" izravno je upitao Trumpa.

"Predsjedniče Trump, možete ovo okončati danas. Povucite ove ljude, provedite humanu, usmjerenu i učinkovitu kontrolu imigracije – imate podršku svih nas da to učinite. Molim vas, pokažite malo pristojnosti. Povucite ove ljude", strastveno je apelirao Walz.

"Želite od nas strah, nasilje i kaos, ali očito ste podcijenili ljude ove države. Umorni smo, ali odlučni. Mirni smo, ali nećemo zaboraviti. Ljuti smo, ali nećemo izgubiti nadu, i prije svega, jasno smo ujedinjeni", dodao je.

Guverner, koji se ove godine kandidira za reizbor, još je rekao: "Ako je namjera Donalda Trumpa bila da od Minnesote napravi primjer, onda sam j*beno ponosan na primjer koji svijet sada vidi. Vjerujemo u zakon i red u ovoj državi. Vjerujemo u mir i smatramo da Donald Trump mora povući ovih 3000 nestručno obučenih agenata iz Minnesote prije nego što ubiju još nekoga."

U svom obraćanju naciji Walz je ubojstvo Alexa Prettija opisao kao krizu i postavio pitanje Amerikancima: "Na čijoj ste strani?"

"Na strani svemoćne savezne vlade koja može ubijati, ozljeđivati, prijetiti i otimati svoje građane s ulica ili na strani medicinskog tehničara u bolnici VA koji je umro svjedočeći takvoj vladi i desetaka tisuća mirnih građana koji su se pojavili na prosvjedima čak i kada je temperatura bila 40 stupnjeva ispod nule jer vole ovu državu i ovu zemlju", istaknuo je.

Guverner je pozvao stanovnike Minnesote da ostanu mirni i sigurni te dodao: "Promjena dolazi i to osjećamo, ali borba još traje."

Walz je također osudio pokušaje da se Prettija prikaže kao ludog terorista ističući da se njegov ugled okaljao u nekoliko minuta nakon ubojstva, mjesto zločina je zatvoreno, a dokazi uklonjeni.

Walz je optužio savezne agente za "brisanje dokaza".

"Znate što ste vidjeli, a zatim ste čuli najmoćnije ljude na svijetu... kako vam prepričavaju što ste gledali, da se radilo o domaćem teroristu... koji je okaljao svoje ime u roku od nekoliko minuta nakon ovog događaja", rekao je.

Žestoko se usprotivio tvrdnjama saveznih dužnosnika da savezne vlasti odbijaju provoditi imigracijske zakone, poručio je da Minnesota radi ono što joj je u nadležnosti i da ne provodi federalne imigracijske operacije.

"Njihov je posao provoditi Imigracijsku i carinsku službu (ICE), a posao zakonodavnih i redarstvenih tijela u Minnesoti je provoditi zakon u Minnesoti."

Guverner je istaknuo da Minnesota nije odbila provoditi zakon, nego da jasno postavlja granice o suradnji s onim što je opisao kao prekomjerno miješanje federalne vlasti u nadležnost savezne države. Optužio ih je za izvansudsko kažnjavanje na ulicama.

Kritika Bijele kuće

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kritizirala je Walza na X-u tvrdeći da guverner ne vjeruje u zakon i red. Leavitt je dodala da pod Walzovim vodstvom "Minnesota nadgledala masovne prijevare koje su rezultirale desecima milijardi dolara ukradenih američkih poreznih sredstava" te da je ponovno pustio "gotovo 500 kriminalnih ilegalnih imigranata" na ulice Minnesote.

Državni odvjetnik Minnesote, Keith Ellison, izjavio je da Državni ured za kriminalna istraživanja (BCA) nije dobio pristup mjestu pucnjave gdje je federalni agent ubio Alexa Prettija, i to čak nakon što je dobio sudski nalog.

Zapovjednik američke Granične policije i dužnosnik zadužen za Trumpove imigracijske operacije, Gregory Bovino, rekao je na konferenciji za medije u Minneapolisu da su federalni agenti koji su sudjelovali u situaciji u kojoj je Pretti ubijen premješteni izvan grada. Objasnio je da se to napravilo radi njihove sigurnosti i kako bi se spriječilo otkrivanje njihovih osobnih podataka.

Bijela kuća je na X-u priopćila da su "ICE agenti heroji koji uklanjaju kriminalne ilegalne imigrante s ulica kako bi zaštitili američke obitelji".