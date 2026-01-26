Zbog ubojstava pozvana Nacionalna garda, oglasili se bivši predsjednici - "Vrijeme je da ustanemo"

Bivši američki predsjednici Bill Clinton i Barack Obama pozvali su u nedjelju Amerikance da brane demokratske vrijednosti zemlje nakon smrti drugog građanina u Minneapolisu, kojeg su likvidirali savezni agenti.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey uputio je službeni zahtjev guverneru Minnesote Timu Walzu za pomoć Nacionalne garde. Guverner je zahtjev odobrio kako bi pripadnici garde pojačali lokalne policijske snage koje su preopterećene zbog djelovanja Trumpovih ICE agenata.

Pripadnici garde bit će podređeni lokalnim dužnosnicima i pomagat će u osiguravanju mjesta pucnjave te regulaciji prometa.

Amerikanac Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio na odjelu intenzivne njege veteranske bolnice, ubijen je u subotu tijekom prosvjeda protiv operacija Imigracijske i carinske službe (ICE).

Njegova smrt dodatno pogoršava situaciju koja je već iznimno napeta od ubojstva Renee Good, Amerikanke koju je 7. siječnja ubio agent ICE-ja, također u Minneapolisu.

"Na svima je nama, koji vjerujemo u američku demokraciju, da ustanemo i progovorimo", poručio je bivši demokratski predsjednik Bill Clinton u nedjelju i dodao da administracija sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa "laže" o tim dvjema smrtima.

Barack Obama, također bivši demokratski predsjednik, uputio je građanima "poziv na buđenje" jer su temeljne vrijednosti "pod napadom".

Donald Trump za dvije smrti okrivio je izabrane demokratske dužnosnike u gradu i državi, koji se protive njegovoj politici.

"Nažalost, dvoje američkih građana izgubilo je živote zbog ovog kaosa koji su izazvali demokrati", napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Minneapolis već nekoliko tjedana potresa prosvjedni pokret protiv prisutnosti ICE-ja.

U nedjelju su se mnogi ljudi okupili na ledenoj hladnoći kod improviziranog spomenika podignutog u čast Alexa Prettija, na mjestu njegova ubojstva.

"Tužna sam i ljuta zbog ovog gubitka", rekla je Lucy, stanovnica Minneapolisa za AFP.

"Ali ne bojim se biti ovdje i ne bojim se nastaviti borbu i braniti ono što je ispravno", dodala je.

U središtu grada s nešto više od 400.000 stanovnika, oko tisuću ljudi okupilo se u podne kako bi odalo počast Alexu Prettiju i prosvjedovalo protiv postupaka saveznih snaga reda, piše AFP.

Kao i nakon smrti Renee Good, Trumpova administracija odmah je okrivila Alexa Prettija za vlastitu likvidaciju, a ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem optužila ga je za "terorizam" jer je, prema njezinim riječima, namjeravao ugroziti policajce pištoljem, čiju su sliku objavile vlasti.

Medijske analize videozapisa događaja proturječe toj verziji.

Prema snimkama, Alex Pretti u trenutku kad su ga likvidirali nije imao oružje, piše Afp, a Reuters navodi da videozapisi ubojstva pokazuju 37-godišnjeg Prettija kako u ruci drži telefon, a ne pištolj, dok pokušava pomoći drugim prosvjednicima koje su agenti gurnuli na tlo.

Nekoliko agenata hvata Prettija, koji se s njima bori, i prisiljava ga da legne na ruke i koljena. Dok agenti pritišću Prettija, netko viče nešto što zvuči kao upozorenje o pištolju.

Videozapis zatim prikazuje jednog od agenata kako vadi pištolj iz Prettijeva pojasa i odmiče se od grupe s njim.

Nekoliko trenutaka kasnije policajac uperi pištolj u Prettijeva leđa i ispaljuje četiri hica u brzom slijedu. Čuje se još hitaca dok drugi agent, čini se, puca na Prettija.

Čulo se najmanje 10 pucnjeva, piše AFP.

Dužnosnici Minnesote kažu da je Pretti imao važeću državnu dozvolu za nošenje skrivenog oružja u javnosti, što je Vrhovni sud SAD-a 2022. godine proglasio ustavnim pravom.

U izjavi, roditelji Alexa Prettija optužili su Trumpovu administraciju za širenje "odvratnih laži" o njihovu sinu, "dobrodušnoj osobi".

Mnogi oporbeni zastupnici izrazili su bijes zbog vladinih optužbi.

"Američku javnost trebalo bi užasnuti što Trumpova administracija tako olako laže", rekao je demokratski senator Chris Murphy za CNN.

Čelnici 60 tvrtki sa sjedištem u Minnesoti, uključujući maloprodajne divove Target i General Mills, potpisali su otvoreno pismo "pozivajući na hitno smirivanje napetosti i suradnju lokalnih, državnih i saveznih vlasti kako bi se pronašla konkretna rješenja".

Demokratski guverner Minnesote, Tim Walz, zatražio je u subotu da istragu vode državne, a ne savezne vlasti. "Ne možemo vjerovati saveznoj vladi", izjavio je.

On je ponovno pozvao Trumpa da povuče savezne agente iz države, koja je zatražila od saveznog suca da obuzda ono što naziva neustavnim ekscesima u Trumpovu porastu broja agenata.

U presudi donesenoj u subotu navečer savezni sudac naredio je Trumpovoj administraciji da sačuva dokaze vezane za smrt Alexa Prettija.

Unatoč smrti bolničara visoki dužnosnik ICE-ja Greg Bovino izjavio je u nedjelju na CNN-u da su "žrtve agenti" i pohvalio njihov "izvrstan posao".