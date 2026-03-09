Nikada nije dao intervju, ranjen je u napadu, a sada vodi 90 milijuna ljudi: "Nosi metu na leđima"

Iranski režim izabrao je novog vrhovnog vođu. To je sin ubijenog Alija Hameneija, Modžtaba Hameneij. Veliko je pitanje koliko kontrole ima nad procesima u Iranu u ovom trenutku. Osim što je ranjen, u napadu su mu, uz oca i majku, ubijeni supruga i dvoje djece.

56 mu je godina i dosad nije obnašao nijednu dužnost u vlasti Irana. Nikada nije održao javni nastup, nikad dao intervju. Islamska revolucija, koju je skoro 40 godina vodio njegov otac, nastala je u suprotstavljanju dinastičkom načinu vladanja. Za današnje pristaše režima, sve navedeno nije problem. Barem ne javno.

"Duboko smo sretni. Nismo znali bismo li oplakivali gubitak našeg vođe ili slavili izbor novog", rekla je stanovnica Teherana.

"Sada smo sigurni da će se pod njegovim vodstvom nastaviti istim putem", rekao je stanovnik Teherana.

Vrhovnog vođu nije izabrao Iran. Devedeset milijuna stanovnika Irana nitko nije ništa pitao. Izabrao ga je režim, i to u nejasnoj izvanrednoj proceduri. Javno izražavanje nepovoljnog mišljenja o tome u Iranu se može platiti životom. Slobodno se izražava u višemilijunskoj dijaspori. Novi čelnik Islamske Republike ima ratničku prošlost i naravno vjersko obrazovanje. Ono je u teokraciji Islamske Republike neophodno za obnašanje najviših dužnosti. U ratu je bio kao tinejdžer, prvi put sa 17 godina. Iračku invaziju na njegov Iran podupirao je SAD. Modžtabino krajnje tvrdolinijaštvo i antizapadnjaštvo u medijima se povezuje s tim iskustvom.

"Unatoč činjenici da je klerik, zapravo je više od svega sličniji obavještajcu. Vrlo je blizak Revolucionarnoj gardi. Jedan od onih koji podjednako vjeruju u korištenje nasilja protiv suparnika u vlastitoj zemlji i protivnika u inozemstvu", rekao je Alex Vatanka, Middle east institute.

Alex Watanka, analitičar iz Washingtona Foto: DNEVNIK.hr

Njegovo teološko znanje kao preduvjet za najvišu dužnost sporno je, šijitski je klerik srednjeg ranga. Nakon ubojstva njegovog oca režimski mediji preko noći su počeli govoriti o Modžtabi kao o ajatolahu.

"Ne znamo hoće li Modžtaba preživjeti idućih nekoliko tjedana, a kamoli cijeli ovaj rat. Ne samo da je ranjen i da su su mu pobili članove obitelji, nego nosi metu na leđima. Modžtaba ne kontrolira zapovijedanje. On je dio sustava i morat će raditi na stjecanju autoriteta s vremenom", rekla je Sanam Vakil, stručnjakinja programa za Bliski istok i sjevernu Afriku u Chatham house.

Sanam Vakil, stručnjakinja Chatham Housea Foto: DNEVNIK.hr

Ovakav izbor zasad daje malo nade da će režim pokušati ići na kompromis s SAD-om i Izraelom, silama koje ga nastoje bespovratno razoriti.

Novi čelnik iranskog režima Foto: DNEVNIK.hr