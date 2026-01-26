Stvaranje kaosa: "Gledali su ubojstva svojih sugrađana na televiziji"

Druga fatalna pucnjava saveznih agenata u Minneapolisu pogurala je agresivno provođenje imigracijskih zakona Donalda Trumpa dublje u središte nacionalne pozornosti, primoravši republikance da brane tvrdolinijaške taktike administracije u isto vrijeme motivirajući demokrate koji u tome vide hitno pitanje u izbornoj godini.

Savezni agenti ubili su dvoje američkih državljana ovaj mjesec, uključujući medicinskog brata Alexa Prettija u subotu, tijekom sukoba s prosvjednicima koji su se pobunili protiv žestokih mjera ove administracije.

Jedan od istaknutijih demokrata američkog senata, Chuck Schumer, rekao je da će njegova stranka glasati protiv financiranja zakona koji uključuje sredstva za Ministarstvo domovinske sigurnosti u sklopu kojega je ICE, savezna imigrantska agencija. Kongres čeka rok 30. siječnja za financiranje vlade ili će se suočiti s privremenom obustavom rada vlade.

Trumpova administracija pokrenula je jednu od najambicioznijih imigracijskih operacija u Minneapolisu, izazvavši višetjedne prosvjede stanovnika i nasilne obračune sa saveznim agentima, uključujući i dva smrtna slučaja, onaj Renee Good 7. siječnja i Alexa Prettija ovaj vikend.

Stvaranje kaosa kao podloga za odgodu izbora?

I dok su republikanci uglavnom podržavali provođenje mjera, ubojstvo u subotu legalno naoružanog američkog državljanina predstavlja političke rizike za stranku koja se vidi kao matična stranka pristaša nošenja oružja.

Skupine koje se zalažu za prava nošenja oružja izrazile su zabrinutost što je administracija okrivila Prettija za nošenje oružja na prosvjed, iako je zakonski na to imao pravo.

Nedavna anketa Reutersa pokazuje da demokratski glasači ne podržavaju Trumpove taktike provođenja zakona, a čak i određeni broj Trumpovih pristaša, 39 posto, kritičan je prema pristupu, rekavši da bi se nanošenje štete trebalo minimalizirati, čak iako to znači manje uhićenja migranata.

Republikanski zastupnici prošle su godine odobrili ogromna financijska sredstva za ICE, no nakon dviju smrtnih pucnjava u Minnesoti neki sada traže odgovore od Trumpove administracije.

Senator Bill Cassidy, republikanac iz Louisiane, rekao je u subotu da je pucnjava u Minneapolisu bila "jako uznemirujuća" i da su "na kocki vjerodostojnost ICE-a i DHS-a."

Guverner Oklahome, republikanac Kevin Stitt također je izrazio zabrinutosti, rekavši CNN-u u nedjelju da su Amerikanci gledali ubojstva svojih sugrađana na televiziji i da su "savezne taktike i uračunljivost" postali rastuće pitanje među glasačima.

Tjednima, Trump i njegova administracija koristili su pojačane mjere u Minnesoti da napadnu demokratsko vodstvo. Predsjednik je iznova krivio demokratskog guvernera Tima Walza za sukobe između prosvjednika i saveznih agenata, rekavši da potiče ljude da izlaze na ulice.

Walz i državna i lokalna policija odbacuju ovu karakterizaciju, rekavši da će raditi sa saveznom vladom da uklone nasilne prijestupnike, no da operacije administracije potiču kaos.