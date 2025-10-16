Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Izrael tvrdi da laže

Potresno svjedočanstvo poznate aktivistice: "Šutirali su me, izgladnjivali, govorili da sam kurva i crtali penise"

Piše N. C. , 16. listopada 2025. @ 12:31 komentari
Greta Thunberg
Greta Thunberg Foto: Afp
Greta Thunberg tvrdi da je tijekom boravka u izraelskom pritvoru bila "udarana, šutirana nogama, izgladnjivana i mučena".
Najčitanije
  1. Ilustracija
    UŽAS NA TREŠNJEVCI

    Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
  2. Simbol ribe na autu
    Jasna poruka

    Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
  3. Ilustracija
    nova akcija USKOK-a

    U tijeku su uhićenja u pet županija! Procurilo o čemu se radi
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Roditelji, oprez: Povlači se omiljeni dječji poklon set, nije siguran za upotrebu
Javlja DIRH
Roditelji, oprez: Povlači se omiljeni dječji poklon set, nije siguran za upotrebu
Netanyahu: Pobrinut ćemo se da vratimo posmrtne ostatke svih talaca
kršenje sporazuma
Netanyahu prijeti, Trump kaže da traže tijela: "Kopaju. Pronalaze mnogo tijela"
Objavljena velika prognoza za zimu: Pred Europom je sezona puna iznenađenja
Što nas čeka?
Objavljena velika prognoza za zimu: Pred Europom je sezona puna iznenađenja
Trojica optužena za silovanje na plaži u Engleskoj
UHIĆENI SU
Dvojica Egipćana i Iranac optuženi za silovanje na jednoj od najpopularnijih plaža u Engleskoj
Rastuća prijetnja u digitalnom svijetu: Kako se hrvatske organizacije mogu pripremiti za nove oblike kibernetičkih napada i zaštititi svoje poslovanje
Pokrovitelj A1 HRVATSKA
Rastuća prijetnja u digitalnom svijetu: Kako se hrvatske organizacije mogu pripremiti za nove oblike kibernetičkih napada i zaštititi svoje poslovanje
VIDEO Trump ponovno izazvao skandal zbog komentara upućenog novinarki
Nevjerojatno
VIDEO Trump ponovno izazvao skandal: Pogledajte što je rekao novinarki
Zagrebačka policija objavila detalje napada na starijeg muškarca na Trešnjevci
UŽAS NA TREŠNJEVCI
Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u pet županija
nova akcija USKOK-a
U tijeku su uhićenja u pet županija! Procurilo o čemu se radi
Strava u Svetom Križu: U kući pronađeno tijelo muškarca
Stigla policija
Strava kod Zagreba: U kući pronađeno tijelo muškarca
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Zavod za socijalni rad: Nismo prijavili majku djevojčice nego komentare na društvenim mrežama
"KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"
Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Zagrebačka policija objavila detalje napada na starijeg muškarca na Trešnjevci
UŽAS NA TREŠNJEVCI
Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u pet županija
nova akcija USKOK-a
U tijeku su uhićenja u pet županija! Procurilo o čemu se radi
show
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Justus Reid počastio sve koji rade na njegovoj kući
svaka čast!
Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
Wow!
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
Je li na pomolu i lijek?
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
sport
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
Anna Silva o Viniciusu: "On je opsjednut seksom"
"SAMO O TOME GOVORI"
Djevojka o ponajboljem, ali i najomraženijem nogometašu svijeta: "On je opsjednut seksom"
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
e to je fešta!
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
tv
MasterChef: Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
SVAKA ČAST!
Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
MasterChef: Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
SAMO JAKO!
Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
KUMOVI
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Vrata Bilogore
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
A prihodi rastu
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje koordiniranog para
ČISTA PETICA
Usklađeni, a svoji: Stilska lekcija efektnog para sa zagrebačke špice
Prednosti power walk načina šetnje
Moćan način hodanja
Jeste li čuli za "power walk"? Obična šetnja može postati pravi trening za trbuh i leđa
Bienenstich ili pčelinji ubod: Recept za kolač koji svi traže
Savršenstvo!
Njemački kolač odličan je primjer da su jednostavne slastice najbolje, zato svi traže baš ovaj recept
sve
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene