Potresno svjedočanstvo poznate aktivistice: "Šutirali su me, izgladnjivali, govorili da sam kurva i crtali penise"

Švedska aktivistica Greta Thunberg optužila je izraelske stražare da su joj na torbi napisali "kurva Greta", crtali penise i Davidovu zvijezdu nakon što je ranije ovog mjeseca pritvorena u Izraelu.

Izraelci su je priveli jer je sudjelovala u pokušaju flotile Global Sumud (GSF) da dostavi humanitarnu pomoć Gazi. To je bio drugi pokušaj aktivističke koalicije da probije izraelsku pomorsku blokadu Gaze.

Thunberg je ispričala da je odvedena u pritvor okružen visokom željeznom ogradom. Ondje su bili i drugi pritvorenici.

"Vidjela sam možda 50 ljudi kako kleče na koljenima s lisicama na rukama i čelima prema tlu", rekla je za švedski Aftonbladet, a prenosi The Telegraph.

"Odvukli su me na suprotnu stranu od mjesta gdje su ostali sjedili, a cijelo vrijeme sam imala zastavu oko sebe. Udarali su me i šutirali nogama."

Optužila je stražare da nemaju empatije ni humanosti i tvrdila je da su se slikali s njom dok je bila u zatvoru.

"Mnogo toga se ni ne sjećam. Toliko se toga dogodilo odjednom. U šoku ste, u boli, ali ulazite u stanje u kojem pokušavate ostati mirni."

Greta Thunberg kazala je da je morala moliti stražare za vodu, dok je temperatura dosezala i 40 Celzijevih stupnjeva.

"Smijali su se i držali boce s vodom. Kad bi ljudi padali u nesvijest, lupali smo po kavezima i tražili liječnika. Tada bi stražari došli i rekli: 'Otrovat ćemo vas plinom.' Držali su plinsku bocu i prijetili. Tijekom noći stražari su redovito dolazili i tresli rešetke, svijetlili baterijskim lampama, a nekoliko puta tijekom noći ulazili su i prisiljavali sve da ustanu", opisala je aktivistica boravak u izraelskom zatvoru. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da "Greta Thunberg bezobrazno laže".

"Sva njezina zakonska prava u potpunosti su poštovana. Zanimljivo je da je sama Greta odbila ubrzati svoju deportaciju i inzistirala na produljenju boravka u pritvoru. Također nikada nije podnijela nikakvu pritužbu izraelskim vlastima u vezi s tim smiješnim i neutemeljenim optužbama - jer se one jednostavno nikada nisu dogodile."

Klimatska aktivistica deportirana je iz Izraela 6. listopada.