Hrvatske sigurnosne službe na testu, dolaze najmoćniji svjetski političari: "Pozivnicu je dobio i Trump"

Iduće godine Hrvatska će organizirati čak pet samita. Krajem siječnja dolaze europski pučani, među njima šefica Europske komisije i njemački kancelar. Inicijativa triju mora zakazana je za kraj travnja, na to se nastavlja IDU forum. U listopadu se održava Proces Brdo-Brijuni.

Inicijativu triju mora pokrenula je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović s tadašnjim poljskim kolegom Dudom. Deseta godišnjica osnutka obilježit će se u Hrvatskoj.

Na ovaj se događaj naslanja IDU forum koji okuplja stranke desnog centra iz 60 zemalja. Ideja je privući i Republikance koji vode SAD.

"Pozivnice su upućene i predsjedniku Trumpu. Hoće li doći, to je ovog trenutka ne znaju ni oni", poručio je Andro Krstulović Opara, predsjednik Odbora za vanjsku politiku.

Veleposlanica koju je imenovao, u Zagreb bi trebala stići do kraja mjeseca, doznaje Dnevnik Nove TV. Jedan od prvih zadataka mogao bi joj biti pripremanje posjeta na visokoj razini. Sigurnosne službe iskustvo imaju, bivši operativac SOA-e vjeruje da se već krenulo s ogranizacijom svih pet događaja.

A jedan od glavnih Trumpovih uvjeta za dolazak u Hrvatsku, smatraju stručnjaci, jest dobra ekonomska računica.

Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Gorana Latkovića: