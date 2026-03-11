Obavijesti Foto Video Pretražite
ublažavanje krize

Dogovoreno najveće otpuštanje rezervi sirove nafte u povijesti!

Piše Hina, 11. ožujka 2026.
Nafta, ekonomija, Ilustracija
Nafta, ekonomija, Ilustracija Foto: Getty Images
Zbog naglog rasta cijena nafte izazvanog ratom s Iranom i poremećaja u opskrbi, 32 države članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) odlučile su na tržište pustiti goleme količine nafte iz svojih strateških rezervi. Riječ je o najvećem takvom potezu u povijesti organizacije, kojim bi se globalno tržište trebalo stabilizirati i ublažiti posljedice krize u Perzijskom zaljevu.
