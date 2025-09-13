Vlada se hvali, a građani se pitaju što oni imaju od toga? Stručnjaci pojašnjavaju što dobar kreditini rejting znači u praksi

A - kreditni je rejting Hrvatske. Potvrdila je to agencija Standard & Poor's.



"Na poseban način je to potvrda važnosti političke stabilnosti kao osnove za snažni gospodarski rast i razvoj, to je potvrda onoga što mi u Vladi svo vrijeme govorimo - o postignućima koje imamo u Hrvatskoj", rekao je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade.

"Veseli nas još jedna međunarodna potvrda stabilnosti hrvatske ekonomije", poručio je Matej Bule, glavni savjetnik ministra financija.



U vrijeme velikih nestabilnosti, to je jako dobra vijest, poručuju iz HNB-a. I objašnjavaju - ovako će Hrvatska dobar kreditni rejting osjetiti u praksi.

"To se svakako odražava povoljno na uvjete po kojima se Hrvatska može zaduživati na međunarodnom tržištu, ali se isto tako ugrađuje na sve kamatne stope, pa i na stope po kojima se mogu zaduživati građani", objasnila je Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a.



A ako pitate građane, njima ova informacija u svakodnevnom životu i stanju u novčanicima ne znači puno. Jer njih konstantno muči inflacija.



"Cijene su šok! Kako nešto može biti danas dva eura, a sutra tri, zašto se to tako radi", zapitala je Barta iz Zagreba.



Zdravstvo, obrazovanje i pravosuđe - reforme su to koje očekuju agencije za procjenu kreditnog rejtinga. Još jedan od utega je iseljavanje.

"Demografska situacija nije nešto što samo pogađa Hrvatsku, nego cijeli svijet, posebno Europu. Kontinuirano radimo, imamo kontinuiran pad broja predmeta u pravosuđu, imamo akcijski plan kako sve digitalizirati", nadodao je Bule.



Ovakav kreditni rejting veseli i poslodavce, no upozoravaju da nije samo on dovoljan za ekonomski razvoj.



"Ako Hrvatska ne promijeni svoj porezni okvir, ako ne poradimo na konkurentnosti troškova energenata, ako ne napravimo pozitivne pomake u pravosuđu, restrukturiramo zdravstveni sustav - onda u idućim godinama ne možemo imati pristojan rast produktivnosti", poručio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca.

O kreditnom rejtingu nema ni riječi od najvećih oporbenih stranaka, SDP-a i platforme Možemo. Iz MOST-a poručuju - ključno je kako ljudi žive.



"Sve je to lijepo, ali ako su nama i dalje demografski trendovi katastrofalni, ako je nama toliko ljudi otišlo iz zemlje, ako kontinuirano uvozimo stranu radnu snagu, ako će sigurnost doći u pitanje, onda mi od tog kreditnog rejtinga nemamo ništa", rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik MOST-a.



Iz Vlade se na kritike i ignoriranje oporbe ne obaziru - cilj svih njihovih politika je rast životnog standarda građana.

