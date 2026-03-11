Zelenski iznio dramatične brojke: "Naši obavještajci došli su do važnog dokumenta", Ukrajina vratila ključni teritorij

Procjene Kremlja u neobjavljenom i povjerljivom izvješću pokazuju da je od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. na bojištu poginulo ili ranjeno oko 1.315.000 ruskih vojnika, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući se na izvješća ukrajinske obavještajne službe.

Zelenski je to izjavio nakon sastanka s Olehom Ivaščenkom, novim čelnikom ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR).

Na društvenim mrežama naveo je da procjena ruskih gubitaka proizlazi iz dokumenata do kojih su došle ukrajinske obavještajne mreže.

"Imamo razloga vjerovati da su te brojke podcijenjene", dodao je Zelenski.

The Kyiv Independent navodi da ne može neovisno potvrditi autentičnost tih obavještajnih izvješća.

Najnovije procjene u velikoj se mjeri podudaraju s podacima Glavnog stožera ukrajinske vojske, koji je do 10. ožujka objavio da je Rusija u Ukrajini izgubila oko 1.274.990 vojnika. U tim brojkama nije navedeno koliko je poginulih, a koliko ranjenih, no općenito se smatra da uključuju poginule, ranjene, nestale i zarobljene vojnike.

Od početka rata ruske vlasti odbijaju objavljivati podatke o gubicima svoje vojske. Iako su u početnoj fazi rata objavljivane određene službene informacije, prošlo je više od tri godine otkako je Rusija posljednji put iznijela bilo kakve brojke, čak i one znatno umanjene.

"Zabilježena je promjena u omjeru poginulih i ranjenih među ruskim snagama: od ukupnih gubitaka 62 posto čine poginuli, a 38 posto ranjeni", rekao je Zelenski.

Volodimir Zelenski Foto: Guliver Image

Predsjednik pritom nije precizirao na koji se ukupan broj gubitaka taj omjer odnosi niti je odmah bilo jasno odnosi li se na procjenu od 1.315.000 ruskih vojnika za koje je rekao da ih ruski dokumenti navode kao poginule ili teško ranjene.

U govoru na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji u veljači 2025. Zelenski je rekao da je gotovo 250.000 ruskih vojnika poginulo, no taj je broj tijekom protekle godine znatno porastao.

Zapadni analitičari više su puta ocijenili da je 2025. bila najkrvavija godina od početka sveobuhvatnog rata. Procjenjuje se da su ruski gubici na bojištu u Ukrajini te godine dosegnuli najmanje 400.000 poginulih, ranjenih i nestalih. Prema nekim procjenama, Rusija je 2025. mogla izgubiti više vojnika nego u razdoblju od 2022. do 2024. zajedno.

Neovisni ruski medij Mediazona, u suradnji s ruskom redakcijom BBC-ja, do 2. ožujka potvrdio je identitet više od 200.000 ruskih vojnika poginulih u Ukrajini.

Zelenski je u intervjuu za France TV 4. veljače izjavio da je od početka ruske sveobuhvatne invazije na bojištu poginulo najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika.

Prema izvješću Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz siječnja 2026., Ukrajina je od veljače 2022. do prosinca 2025. vjerojatno pretrpjela između 500.000 i 600.000 ukupnih gubitaka, od čega se procjenjuje da je između 100.000 i 140.000 vojnika poginulo u borbi.

Oslobodili Putinovu "tampon-zonu"

Istovremeno, Ukrajina tvrdi da je ponovno preuzela gotovo cijeli teritorij u jednoj ključnoj regiji koju je Vladimir Putin želio pretvoriti u "tampon-zonu".

Visoki general Oleksandr Komarenko rekao je novinarima da ukrajinske snage sada kontroliraju gotovo cijelu Dnjipropetrovsku oblast nakon što su u protunapadima oslobodile oko 400 četvornih kilometara teritorija, piše Independent.

Dodao je da time slabi ruska strategija pokušaja zauzimanja pojasa teritorija izvan područja na koja Moskva službeno polaže pravo u Donbasu, a koji je trebao služiti kao "tampon-zona" i oslonac za daljnje ofenzivne operacije.

Volodimir Zelenski, Vladimir Putin Foto: Afp

Ranije je Donald Trump rekao da će Sjedinjene Države ublažiti sankcije povezane s naftom uvedene zbog rata u Ukrajini za "neke zemlje" nakon jednosatnog telefonskog razgovora s Vladimirom Putinom.

Trump je rekao da su tijekom "vrlo dobrog razgovora" razgovarali i o ratu u Ukrajini i o sukobu na Bliskom istoku. Dodao je da su imali "pozitivnu" raspravu o europskom sukobu, unatoč onome što je opisao kao "ogromnu mržnju" između Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Trump je također rekao da je Putin ponudio pomoć u postizanju brzog diplomatskog završetka rata s Iranom.

"Rekao sam: 'Možete biti korisniji tako da pomognete završiti rat između Ukrajine i Rusije. To će biti korisnije'", rekao je Trump novinarima, prenosi Kyev Independent.