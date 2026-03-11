Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Novi podaci

Zelenski iznio dramatične brojke: "Naši obavještajci došli su do važnog dokumenta", Ukrajina vratila ključni teritorij

Piše M. T., 11. ožujka 2026. @ 14:34 komentari
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: Afp
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je nove procjene o velikim gubicima ruske vojske u ratu u Ukrajini. Zelenski kaže da je od početka invazije 2022. na bojištu poginulo ili ranjeno više od 1,3 milijuna ruskih vojnika. Istodobno, ukrajinski dužnosnici tvrde da su njihove snage u protunapadima vratile kontrolu nad velikim dijelom teritorija u jednoj ključnoj regiji koju je Moskva planirala pretvoriti u tampon-zonu.
Najčitanije
  1. Potres pogodio Petrinju i okolna mjesta
    Jutarnje podrhtavanje

    Potres pogodio Petrinju i okolicu: "Grmjelo je i treslo"
  2. Policija
    opalili ga i po džepu

    Skupo ga stajalo mahanje iz auta: Protjeran iz Hrvatske, ne može ni u Europsku uniju
  3. 12. dan rata u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO/FOTO Američka vojska objavila dramatične snimke napada na Iran! Procurili detalji o ranjenom ajatolahu, Teheran prijeti: "Pripremite se"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Rat na Bliskom istoku 12. dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO/FOTO Američka vojska objavila dramatične snimke napada na Iran! Procurili detalji o ranjenom ajatolahu, Teheran prijeti: "Pripremite se"
Rumunjska na korak do drastične odluke! Američka vojska i naoružanje stižu u srpski komšiluk?! Predsednik dao zeleno svetlo, uskoro će se sve znati
ČEKA SE PARLAMENT
Balkanska zemlja na korak do važne odluke: Predsjednik odobrio raspoređivanje američke vojske i naoružanja
Mozak iza milijardera pedofila: Kako je dvojac bez lica godinama pravno i financijski štitio Epsteinovu mrežu trgovine seksualnim robljem?
MREŽA STRAVE
Ključni svjedoci pred Kongresom: Epsteinovi "bankari" Indyke i Kahn moraju objasniti nestanak dokumenata iz sefa i 140 tajnih računa
Rusija izgubila 1,3 milijuna vojnika, Ukrajina vratila ključni teritorij
Novi podaci
Zelenski iznio dramatične brojke: "Naši obavještajci došli su do važnog dokumenta", Ukrajina vratila ključni teritorij
Pijan se zabio u betonski stup u zagrebačkoj Dubravi
NOĆNA NESREĆA
FOTO Pijani vozio unatrag i zabio se u betonski stup: Odmah je uhićen, a policija je objavila kako je kažnjen
Kako se piše: kino blagajna ili kinoblagajna
Kako se piše
Kino blagajna ili kinoblagajna
Potres pogodio Petrinju i okolna mjesta
Jutarnje podrhtavanje
Potres pogodio Petrinju i okolicu: "Grmjelo je i treslo"
Rat na Bliskom istoku 12. dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO/FOTO Američka vojska objavila dramatične snimke napada na Iran! Procurili detalji o ranjenom ajatolahu, Teheran prijeti: "Pripremite se"
Velika akcija USKOK-a i policije: Uhićenja diljem Hrvatske
U devet županija
Velika akcija USKOK-a i policije: Uhićenja diljem Hrvatske
U bolnicu stigao potpuno plav: Istina koju su liječnici otkrili nasmijala je cijelu hitnu
Plav kao štrumpf
U bolnicu stigao potpuno plav: Istina koju su liječnici otkrili nasmijala je cijelu hitnu
Dvojica stranih državljana kažnjena zbog narušavanja javnog reda
opalili ga i po džepu
Skupo ga stajalo mahanje iz auta: Protjeran iz Hrvatske, ne može ni u Europsku uniju
Zašto je Srbija među 40 najvećih uvoznika oružja na svijetu?
UVOZ ORUŽJA
Srbija se opasno naoružava, iznenađuje i od koga najviše kupuje, stručnjak: "Sve je skriveno"
Dvojica stranih državljana kažnjena zbog narušavanja javnog reda 11
opalili ga i po džepu
Skupo ga stajalo mahanje iz auta: Protjeran iz Hrvatske, ne može ni u Europsku uniju
Srpski političar: "Svi Hrvati su ustaše" 8
"I TAKO JE TO"
Srpski političar: "Svi Hrvati su ustaše. Nema bratstva i jedinstva"
Profesor Marinko Ogorec o srpskim "Zagrepčankama": Hipersonično oružje na MiG-ovima je izrazito ofenzivna komponenta 7
HIPERSONIČNI MADE IN CHINA
Utrka u naoružanju na Balkanu: Zašto Srbija kupuje kineske projektile i što to znači za hrvatsku protuzračnu obranu?
Zoran Milanović o povratku hrvatskih vojnika s Bliskog istoka 7
Vojne teme
Milanović uputio jasnu poruku izraelskom veleposlaniku: "Braco, ovo je Zagreb. Nije Tel Aviv"
Velika akcija USKOK-a i policije: Uhićenja diljem Hrvatske 5
U devet županija
Velika akcija USKOK-a i policije: Uhićenja diljem Hrvatske
Objavljeno je koliko iznosi prosječna plaća u Zagrebu 5
Službeni podaci
Objavljeno koliko iznosi prosječna plaća u Zagrebu: Imate li više ili manje?
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dvojica stranih državljana kažnjena zbog narušavanja javnog reda
opalili ga i po džepu
Skupo ga stajalo mahanje iz auta: Protjeran iz Hrvatske, ne može ni u Europsku uniju
Rat na Bliskom istoku 12. dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO/FOTO Američka vojska objavila dramatične snimke napada na Iran! Procurili detalji o ranjenom ajatolahu, Teheran prijeti: "Pripremite se"
Potres pogodio Petrinju i okolna mjesta
Jutarnje podrhtavanje
Potres pogodio Petrinju i okolicu: "Grmjelo je i treslo"
show
Georgina Rodríguez napustila Riad: Privatnim zrakoplovom s djecom otputovala u Madrid, pa otkrila gdje je pronašla mir
podijelila osobni trenutak
Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom
Claudia Schiffer otkrila svoju večernju rutinu zbog koje izgleda savršeno
Tajna izgleda supermodela
Tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini i s 55 godina izgleda kao u danima najveće slave
Antonija Čerkez podijelila fotografiju oca na poseban dan
''Vau, kakva fotka''
Kako izgleda otac omiljene Hercegovke? Topli obiteljski prizor pokazao je koliko su bliski!
zdravlje
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
Po preporuci nutricionistice
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Nekoliko jednostavnih promjena
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
zabava
Vrijeme je za dokazivanje: Koliko je vaše znanje zaista široko?
Pokažite što znate!
Vrijeme je za dokazivanje: Koliko je vaše znanje zaista široko?
Otkrili da psi imaju snažnu reakciju na jednu riječ, pogledajte što sve izvode
Jeste li znali?
Otkrili da psi imaju snažnu reakciju na jednu riječ, pogledajte što sve izvode
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Tako nekako
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
tech
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Američki general otkrio nešto o najboljem borbenom zrakoplovu na svijetu: "Trenutačno, iskreno, ne postoji zamjena za njega"
"Nevidljiv" i vrlo sposoban
Američki general otkrio nešto o najboljem borbenom zrakoplovu na svijetu: "Trenutačno, iskreno, ne postoji zamjena za njega"
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
sport
Pogledajte reakciju golmana Spursa kad ga je Tudor izvadio u 17. minuti
noćna mora
VIDEO Pogledajte reakciju golmana Spursa kad ga je Tudor izvadio u 17. minuti
Snimka dramatičnog bijega iranskih nogometašica iz hotela
Strašno
Pojavila se snimka dramatičnog bijega: Osiguranje jurilo iranske nogometašice, evo što ih je spasilo
Sergej Jakirović upisao najvažniju pobjedu otkad je na klupi Hull Cityja
TRIJUMF U WALESU
Sergej Jakirović upisao najvažniju pobjedu otkad je na klupi Hull Cityja
tv
U dobru i zlu: Nove intrige u seriji "U dobru i zlu“
U DOBRU I ZLU
Nove intrige u seriji "U dobru i zlu“
Kumovi: Ljubomora ju izjeda, a sada je dobila i pravi razlog za brigu
KUMOVI
Kumovi: Ljubomora ju izjeda, a sada je dobila i pravi razlog za brigu
Crno more: Sve je laž, zar ne?
CRNO MORE
Crno more: Sve je laž, zar ne?
putovanja
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
Tjedni jelovnik
7 lijenih recepata za svaki dan ovog tjedna – jela su jako fina, a pripremaju se bez previše truda
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Vojni avion X-76 koji polijeće poput helikoptera
X-76
Amerikanci razvijaju vojni avion koji vertikalno polijeće i slijeće poput – helikoptera
novac
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Hrana ubojica
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
U svakom scenariju profitiraju
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Problemi u Kini i SAD-u
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
lifestyle
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Tuš-kabine sa zavjesom štede prostor
Kako urediti kupaonicu
Bolje od klasičnih vrata? Tuš-kabine sa zavjesom štede prostor, imamo 10 ideja za takvo uređenje
Sjajna pariška street style izdanja koja su idealna za kopiranje
PRONAŠLI SMO I KOMADE
Pet pariških street style izdanja koja možemo zamisliti i na našim ulicama, lako se kopiraju
sve
Pogledajte reakciju golmana Spursa kad ga je Tudor izvadio u 17. minuti
noćna mora
VIDEO Pogledajte reakciju golmana Spursa kad ga je Tudor izvadio u 17. minuti
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Georgina Rodríguez napustila Riad: Privatnim zrakoplovom s djecom otputovala u Madrid, pa otkrila gdje je pronašla mir
podijelila osobni trenutak
Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene