Dio ukrajinske protuzračne obrane sada može djelovati i s drugog kontinenta

Ruski dronovi nekoć su se mogli pratiti i presretati samo unutar ograničenog dometa komunikacije, zbog čega su ukrajinske posade morale djelovati relativno blizu prvih linija bojišnice. Primjerice, uUkrajinski presretački dron P1-Sun, koji proizvodi tvrtka Skyfall, ranije je imao operativni domet od oko 20 milja, što je značajno ograničavalo područje djelovanja protiv ruskih bespilotnih letjelica.

To se sada mijenja uvođenjem satelitske internetske veze, koja omogućuje upravljanje presretačkim dronovima s udaljenosti od nekoliko stotina ili čak tisuća kilometara, rekao je predstavnik tvrtke Skyfall za Business Insider, govoreći anonimno zbog osjetljivosti podataka. On je taj razvoj opisao kao iznimno važan, istaknuvši da su "piloti presretačkih dronova stalno meta na prvoj crti bojišta", te je dodao da daljinsko upravljanje značajno povećava njihovu sigurnost.

Ključan dio ukrajinske protuzračne obrane

Presretački dronovi postali su ključan dio ukrajinske protuzračne obrane protiv ruskih napadnih dronova tipa Geran, koji se proizvode u velikim količinama u Rusiji. Riječ je o relativno jeftinim sustavima, pri čemu pojedini presretački dronovi koštaju oko 1850 eura, dok Geran dronovi u pravilu vrijede desetke tisuća dolara.

Ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov izjavio je da se udio Geran dronova koje obaraju presretački sustavi udvostručio od početka godine, što pokazuje njihovu sve veću ulogu u sustavu protuzračne obrane.

"Nije važno koliko ste udaljeni od neprijatelja. Uvijek morate misliti na prikrivanje", rekao je za Business Insider ukrajinski instruktuor pod nadimkom Nazar. Također je upozorio na sve veći rizik zbog intenzivnijeg neprijateljskog izviđanja.

Ukrajinska tvrtka Wild Hornets u ožujku je predstavila sustav HORNET VISION Ctrl, koji omogućuje upravljanje presretačkim dronovima s udaljenosti od nekoliko stotina kilometara. "Shahed dronovi mogu se obarati čak i iz vašeg stana", objavili su tada na društvenim mrežama, uz napomenu da je započela njegova šira primjena.

Takav pristup uspoređuje se s načinom na koji američki operateri upravljaju borbenim dronovima MQ-9 Reaper iz baze Creech Air Force Base u Nevadi, u SAD-u.

Prema navodima osoblja tvrtke Wild Hornets, dron Sting može se upravljati na udaljenosti većoj od 2000 kilometara, uz korištenje Starlink interneta. Glasnogovornik te tvrtke izjavio je da je cilj razvoja omogućiti upravljanje "s drugog kontinenta, a ne samo iz druge države".

Zemaljske posade i dalje pripremaju presretačke dronove za lansiranje, dok operateri upravljaju sustavima na daljinu.

Zamjenik ukrajinskog ministra obrane, Oleksij Viskub, izjavio je da se ruska taktika dronova mijenja iz tjedna u tjedan te da je teško predvidiva, što je potaknulo razvoj sustava daljinskog upravljanja, koji omogućuje da mali broj pilota djeluje iz sigurnog uredskog okruženja uz očuvanu situacijsku svijest.

Ukrajinska tvrtka Ratel Robotics, koja proizvodi dronove koji operiraju na tlu, isto tako razvija slične sustave. "Povećavamo udaljenost između platforme i operatera.Ako upravljamo strojem putem Starlinka, operater može biti siguran, primjerice u bilo kojoj drugoj državi", rekao je z navedeni portal instruktor iz te tvrtke.