FOTO Ovo su francuski kraljevski dragulji nestali u četiri minute

Lopovi su u nedjelju provalili u pariški muzej Louvre uz pomoć kamiona s dizalicom, razbivši prozor na prvom katu, i ukrali nakit neprocjenjive vrijednosti iz galerije u kojoj se nalaze francuski kraljevski dragulji, a onda se dali u bijeg na motociklima.

Lopovi su krenuli u akciju oko 9:30 sati, kada je muzej već bio otvorio svoja vrata za javnost, i ušli u zgradu Apolonove galerije.

Pljačka je trajala oko četiri minute.

Jedan komad nakita pronađen je ispred muzeja, očito ispušten dok su bježali.

Mediji navode da je to kruna supruge Napoleona III., carice Eugenije. Komad nakita bio je oštećen, pišu mediji.

Iz Louvrea ukraden nakit neprocijenjive vrijednosti - 2 Foto: AFP

Iz Louvrea ukraden nakit neprocijenjive vrijednosti - 6 Foto: AFP

Prema web stranici Louvrea, pronađena kruna sadrži zlatne orlove i prekrivena je s 1354 dijamanta i 56 smaragda.

Rođena u Granadi u Španjolskoj 1826. godine, carica Eugenija udala se za Napoleona III., koji je vladao Francuskom kao predsjednik od 1848. do 1852. i car od 1852. do 1870., kada je svrgnut.

U nastavku pogledajte što je sve ukradeno u nesvakidašnjoj pljački muzeja.

Tijara carice Eugenie

Iz Louvrea ukraden nakit neprocijenjive vrijednosti - 3 Foto: AFP

Smaragdna ogrlica i naušnice carice Marije Louise

Iz Louvrea ukraden nakit neprocijenjive vrijednosti - 4 Foto: AFP

Tijara, ogrlica i jedna naušnica iz safirnog seta kraljice Marie Amelie su među ukradenim predmetima

Iz Louvrea ukraden nakit neprocijenjive vrijednosti - 5 Foto: AFP

Broš carice Eugenie

Broš carice Eugenie Foto: Foto: Muzej Louvre