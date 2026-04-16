Znanstvenici koji "znaju previše" nestaju jedan za drugim: Bijela kuća konačno prekinula šutnju, javnost u strahu od zataškavanja

Jesu li američki znanstvenici meta stranih agenata, žrtve unutarnje zavjere ili je u pitanju nešto još neobjašnjivije? To je pitanje koje tjednima opsjeda američku javnost, a na koje Bijela kuća do srijede nije imala nikakav odgovor.

Tijekom brifinga u srijedu, tajnica za tisak Karoline Leavitt prvi je put bila suočena s pitanjem o deset osoba povezanih sa svemirskim i nuklearnim tajnama koje su misteriozno nestale ili umrle od 2023. godine. Njezin odgovor dodatno je razbjesnio kritičare.

"Nisam razgovarala s nadležnim agencijama o tome. Svakako ću to učiniti i dobiti odgovor", izjavila je Leavitt, dodavši da bi vlada to smatrala "vrijednim istraživanja" - ako su navodi točni. Javnost je odmah reagirala na društvenim mrežama, optužujući administraciju za ignoriranje očitog obrasca ili, još gore, za aktivno sudjelovanje u zataškavanju.

Nestanak generala je ključni dio zagonetke

Najzvučnije ime na listi nestalih je umirovljeni general zrakoplovstva William Neil McCasland, koji je iščeznuo 27. veljače 2026. godine. McCasland (68) je napustio svoj dom u Novom Meksiku bez telefona, naočala ili nosivih uređaja. Sa sobom je imao samo pištolj, a njegova supruga je policiji rekla kako se činilo da "ne želi biti pronađen".

Njegov nestanak povezao je "točkice" koje vode do laboratorija Los Alamos i zrakoplovne baze Wright-Patterson, mjesta koja su desetljećima u središtu teorija o proučavanju izvanzemaljske tehnologije.

Istražitelji su uočili zastrašujuću sličnost u nestancima pet stručnjaka u jugozapadnom dijelu SAD-a:

Monica Jacinto Reza (60): NASA-ina znanstvenica koja je radila na "Mondaloyu", metalu svemirskog doba za raketne motore. Nestala je tijekom planinarenja u lipnju 2025.

(48): Vladin ugovaratelj koji proizvodi 80% nenuklearnih komponenti za američki arsenal. Nestao pješice iz svog doma u kolovozu 2025., noseći samo pištolj.

(79) i Melissa Casias (54): Oboje povezani s Los Alamosom, jednim od najvažnijih nuklearnih laboratorija na svijetu.

Svi su nestali na gotovo identičan način: iza sebe su ostavili automobile, ključeve, novčanike i telefone te jednostavno išetali iz svojih domova, piše Daily Mail.

Ubojstva i "nepoznati uzroci"

Osim nestanaka, u posljednje tri godine umrlo je pet ključnih znanstvenika. Fizičar Nuno Loureiro, koji je radio na revolucionarnoj nuklearnoj fuziji, i astrofizičar Carl Grillmair ubijeni su u vlastitim domovima. Grillmairov rad bio je usko povezan s vojnim sustavima za praćenje satelita i projektila.

Istovremeno, NASA-ini stručnjaci Michael David Hicks i Frank Maiwald preminuli su u ranim godinama pod nepoznatim okolnostima. Maiwald je samo 13 mjeseci prije smrti radio na proboju u otkrivanju znakova života na drugim svjetovima.

Među najglasnijim kritičarima je kongresnik iz Tennesseeja Tim Burchett, koji tvrdi da je general McCasland bio duboko povezan s tajnim američkim programima o NLO-ima.

"Brojke su previsoke u ovim specifičnim područjima istraživanja. Mislim da bismo trebali obratiti pozornost i smatram da ne bismo trebali vjerovati našoj vladi", izjavio je Burchett, optužujući "agencije s akronimima" poput FBI-a da ga namjerno vode u slijepe ulice.

Zadnji u nizu sumnjivih slučajeva je Jason Thomas, farmaceutski istraživač koji je pronađen mrtav u jezeru u Massachusettsu 17. ožujka 2026., mjesecima nakon što je nestao bez traga. Policija tvrdi da nema sumnje u nasilnu smrt, no skepticizam javnosti nikada nije bio veći.