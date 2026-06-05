Oteli 39 učenika i profesore, roditelji proživljavaju horor: "Mrtvo dijete bolje je od nestalog"

Deseci roditelja još uvijek tragaju za svojom djecom koja su oteta iz osnovne škole na jugozapadu Nigerije. Već im 20 dana nema traga, a otmičari su pogubili i dvojicu učitelja. Objavili su i snimke.

Tog su dana, 15. svibnja u devet sati u gradiću Yawotu odjeknuli pucnjevi - učenike i nastavnike izvukli su iz učionica i natjerali ih u šumu. Istodobno su se odvijali koordinirani napadi u još dva mjesta, pri čemu je ubijen 48-godišnji učitelj Joel Adegboye Adesiyan koji je pokušao zaštititi svoje učenike.

Ukupno je oteto 39 učenika i sedam nastavnika, uključujući ravnatelja škole. Nestali su u prostranim šumama Nacionalnog parka Old Oyo, uz granicu sa saveznom državom Kwara, područjem koje posljednjih godina bilježi porast aktivnosti naoružanih skupina, uključujući i raseljene pripadnike Boko Harama. Među otetima bila su i djeca stara svega dvije i tri godine.

Dva dana nakon otmice u zatočeništvu je ubijen 57-godišnji profesor matematike Michael Oyedokun. Otmčari su snimku pogubljenja objavili na društvenim mrežama, što je izazvalo ogorčenje diljem zemlje. Ovog je tjedna u glavnom gradu savezne države Oyo, Ibadanu, održan prosvjed roditelja i nastavničkih sindikata, piše The Guardian.

Bogatstvo zarađeno na otmicama

Lokalne vlasti zatvorile su škole na širem području države Oyo. Smatra se da iza napada stoje ostaci kriminalnih mreža koje su ranije djelovale na sjeverozapadu Nigerije. Ovakve otmice već godinama predstavljaju jednu od najtežih sigurnosnih prijetnji u Nigeriji. Najpoznatiji slučaj dogodio se u travnju 2014., kada je iz škole u Chiboku oteto 276 djevojčica. Sudbina mnogih od njih ni danas nije poznata.

Nigerija, policija Foto: AFP

Od tada su one postale gotovo svakodnevica, a otkupnine su stvorile čitavo kriminalno gospodarstvo. Prema procjenama SBM Intelligencea, otmičari su samo prošle godine zaradili oko 2,57 milijardi naira (oko 1,65 milijuna eura).

Otmčari su stupili u kontakt s vlastima države Oyo, koje obiteljima obećavaju da čine "sve što je ljudski moguće" kako bi spasili taoce. No to nije umirilo roditelje.

Prošlog tjedna otmičari su objavili video u kojem ravnateljica škole Ahoro-Esinele, Alamu Folawe, kleči i moli vlasti da pregovaraju o njihovom oslobađanju.

"Ne trebate koristiti silu. Samo pregovarajte s njima i oslobodite nas. Na hladnoći smo, na suncu i kiši. Djeca i odrasli pate. Molimo vas, nemojte dopustiti da nam uzmu živote. Postaju nestrpljivi i frustrirani. Ne zaboravite nas u ovoj šumi", poručila je kroz suze.

Adijat Aliyu, čiji je osmogodišnji sin Muhammed Ibrahim također među otetima, kaže da je zbog stresa morala potražiti liječničku pomoć: "Mrtvo dijete kojem možete pronaći grob bolje je od nestalog djeteta".

Gradovi se prazne, vlada ne može odgovoriti

Stručnjaci upozoravaju da se naoružane skupine prilagođavaju brže nego što država uspijeva odgovoriti: "Nigerijska država sve je manje sposobna izvršavati svoju osnovnu dužnost – zaštitu građana. To uništava povjerenje javnosti i prisiljava zajednice da vlastitu sigurnost traže kod nedržavnih aktera".

U dijelovima sjeverne Nigerije stanovnici već plaćaju svojevrsne poreze naoružanim skupinama ili s njima sklapaju sporazume kako bi izbjegli napade. Nigerija i SAD prošle su godine pokrenuli zajedničku operaciju nakon što ih je američki predsjednik Donald Trump optužio da ne uspijeva zaustaviti napade na kršćane. No stručnjaci sumnjaju da će ta suradnja sama po sebi riješiti problem.

"Američko partnerstvo može pomoći u pojedinim operacijama, ali ne može zamijeniti duboke političke i gospodarske reforme potrebne za uklanjanje uzroka nasilja", rekao je Cheta Nwanze ,direktor SBM Intelligencea.

Gradovi se u međuvremenu prazne. Vlada je rasporedila dodatne vojnike i policajce te najavila zapošljavanje tisuću šumskih čuvara, ali mnoge obitelji već odlaze - no ne i oni koji u strahu, svakodnevno čekaju nove vijesti o svojoj djeci.