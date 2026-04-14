Gdje je Ana? Tijelo joj nije pronađeno, a ubojica je prolazio i kroz Hrvatsku: FBI nudi nagradu za informacije

FBI nudi novčanu nagradu za informacije o posmrtnim ostacima Ane Marije Henao Knežević, koja je nestala 2024. u Madridu. Za njezino ubojstvo osumnjičen je njezin suprug David Knežević, srpski biznismen, koji je u međuvremenu počinio samoubojstvo u zatvoru u SAD-u.

Ana je rođena u Kolumbiji, a kasnije je stekla američko državljanstvo i živjela u Fort Lauderdaleu. U Španjolsku se preselila tijekom procesa razvoda, a njezin nestanak prijavljen je 4. veljače 2024. godine. Istražitelji sumnjaju da je ubijena dva dana ranije te da bi spor oko podjele višemilijunske imovine mogao biti motiv zločina.

Knežević je nakon Anina nestanka uhićen, no suđenje nije dočekao jer je počinio samoubojstvo u zatvoru u Miamiju. Nikada nije otkrio gdje se nalaze posmrtni ostaci njegove supruge.

David Knežević Foto: FBI

FBI nudi nagradu od 25.000 dolara za informacije koje bi dovele do njihova pronalaska.

Tijelo odbacio na ruti od Madrida do Beograda

Istražitelji vjeruju da se Knežević riješio tijela na ruti od Madrida do Beograda, koja prolazi kroz Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju.

Ruta kojom se David Knežević kretao Foto: FBI

FBI je objavio i fotografije dnevnika za koji se pretpostavlja da bi mogao biti odbačen uz njezino tijelo jer nije pronađen u stanu u kojem je boravila u Španjolskoj.

Dnevnik Ane Marie Henao Knežević Foto: FBI

Prema podacima iz istrage Ana je posljednji put viđena na nadzornim kamerama 2. veljače 2024. godine oko 13:42, kada je ulazila u svoju zgradu u Madridu. Kasnije tog dana imala je videopoziv oko 19 sati, a posljednju poruku prijateljima poslala je oko 22 sata.

Istraga je utvrdila da je oko 21:27 iste večeri muškarac, za kojeg se vjeruje da je njezin suprug, snimljen kako ulazi u zgradu s motociklističkom kacigom i reflektirajućim prslukom.

Snimke nadzorne kamere Foto: FBI

Potom je sprejem prebojio nadzornu kameru u predvorju zgrade i napustio objekt s koferom. Istražitelji vjeruju da je u njemu bilo Anino tijelo, prenosi Nova.rs. FBI je ranije priopćio da svi prikupljeni podaci upućuju na to da više nije živa.

Snimke nadzorne kamere Foto: FBI

Unajmio automobil, krao tablice i vozio se iz Srbije u Španjolsku

Prema navodima istražitelja, David Knežević 29. siječnja 2024. u Beogradu je unajmio tamnoplavi Peugeot 308. Zatamnio je stražnja stakla i zaputio se u Madrid. Tijekom putovanja krao je i mijenjao registarske pločice kako bi izbjegao otkrivanje. U Srbiju se vratio istom rutom, a vjeruje se da se tada riješio tijela.

Protiv njega su bile podignute optužnice za otmicu sa smrtnim ishodom, nasilje u obitelji sa smrtnim ishodom počinjeno izvan SAD-a te ubojstvo američkog državljanina izvan SAD-a.

Ana Maria Henao Knežević Foto: FBI

U travnju 2025. pronađen je bez svijesti u pritvoru u Miamiju. Njegov odvjetnik potom je potvrdio da je počinio samoubojstvo.

Anina obitelj tada je objavila priopćenje u kojem stoji da je zatvoreno bolno poglavlje u njihovim životima ispunjeno strahom da njezin ubojica nikada neće odgovarati.

"Sada možda nikada nećemo saznati gdje je sakrio Anino tijelo. To je posljednja uvreda jer možda nikada nećemo pronaći njezine posmrtne ostatke niti saznati punu istinu o izdaji koju je pretrpjela. Ipak, ostajemo posvećeni potrazi za istinom i pravdom za Anu te očuvanju dostojanstvenog sjećanja na nju. Zahvalni smo nadležnim tijelima što nastavljaju istragu i potragu za njezinim tijelom", poručila je obitelj.

FBI je pozvao sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom slučaju da se jave najbližem uredu FBI-a, američkom veleposlanstvu ili konzulatu, ili da prijavu pošalju preko službene internetske stranice FBI-a.