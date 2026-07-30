Anthony Fauci pozvao se na Peti amandman i odbio odgovarati na pitanja o podrijetlu koronavirusa

Dugogodišnji čelnik američkog zdravstvenog sustava dr. Anthony Fauci izazvao je pravni i politički presedan u američkom Senatu odbivši odgovarati na pitanja o podrijetlu COVID-19 i svojoj ulozi u financiranju istraživanja u Wuhanu.

Bivši ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti (NIAID) pozvao se u srijedu na Peti amandman američkog Ustava - pravo na zaštitu od samooptuživanja - više od sto puta tijekom burnog trosatnog saslušanja pred Odborom za domovinsku sigurnost.

Saslušanje je predvodio republikanski senator Rand Paul, koji već godinama optužuje 85-godišnjeg Faucija za obmanjivanje Kongresa te tvrdi da su istraživanja u laboratoriju u Wuhanu, financirana američkim novcem, mogla uzrokovati pandemiju. Fauci je sve te optužbe ranije odlučno odbacivao.

Izbacivanje odvjetnika i prijetnja optužnicom

Tijekom napetog odbijanja svjedočenja senator Paul naredio je policiji da izbaci Faucijeva odvjetnika iz sudnice nakon što je pokušao govoriti bez dopuštenja.

Anthony Fauci's lawyer, David Schertler, was removed from a Senate hearing on the origins of the COVID pandemic after multiple disruptions. Schertler told reporters after that he was trying to inform Fauci of his Fifth amendment rights. pic.twitter.com/04Q0DaFBSt — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) July 29, 2026

"Ovo je svjedočenje Anthonyja Faucija. Ovo nije igra s njegovim odvjetnicima", poručio je Paul te najavio da će Senat sljedećeg tjedna glasati o tome hoće li Faucija proglasiti krivim za nepoštivanje Kongresa, što potencijalno otvara vrata daljnjem kaznenom progonu.

Demokratski senatori oštro su osudili postupak nazvavši saslušanje "stranačkom vježbom" i "opsesivnom osvetom" usmjerenom na donošenje unaprijed definiranih zaključaka, piše Al Jazeera.

Žestoka su bila i pitanja republikanskog senatora Bernieja Morena, koji se razljutio na Faucijevo pozivanje na peti amandman i ignoriranje njegove molbe da se ispriča ljudima u publici koji su na ovaj ili onaj način osjetili posljedice pandemije. Kako su molbe ostale neuslišane, Moreno je bijesno ispalio: "Što si ti je*eno umišljaš da jesi?"

Sen. @berniemoreno to Dr. Anthony Fauci: "Who the fuck do you think you are?!?" pic.twitter.com/8usjtvdh07 — CSPAN (@cspan) July 29, 2026

Zašto se pozvao na Peti ako ga je Biden pomilovao?

Iako je bivši američki predsjednik Joe Biden u siječnju 2025. izdao preventivno i bezuvjetno pomilovanje za Faucija - štiteći ga od svih potencijalnih saveznih kaznenih djela od 2014. godine - to pomilovanje ne pokriva eventualna nova kaznena djela.

Faucijevi pravni savjetnici upozorili su ga da bi svako novo svjedočenje pod prisegom stvorilo opasnost od optužbi za krivokletstvo. S druge strane, republikanci tvrde da ga pomilovanje štiti od prošle kaznene odgovornosti te da se zbog toga uopće ne bi smio pozivati na Peti amandman, najavljujući da bi o ovom pravnom pitanju na kraju mogao odlučivati i sud.

Predviđa se da će se politička i pravna bitka oko Faucijeva dnevnika od 1100 stranica te uloge SAD-a u nastanku pandemije nastaviti sljedećih tjedana na Capitol Hillu.