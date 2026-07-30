VIDEO Gori u Rusiji: Ukrajina pogodila jednu od najvećih Lukoilovih rafinerija

Ukrajinske snage pogodile su u srijedu rafineriju nafte Lukoil-Permnefteorgsintez u ruskom gradu Permu, potvrdio je ukrajinski Glavni stožer oružanih snaga.

Rafinerija Permnefteorgsintez, u vlasništvu Lukoila, jednog od najvećih ruskih proizvođača nafte, jedna je od najvećih u zemlji. Godišnje preradi više od 13 milijuna tona sirove nafte te proizvodi benzin, dizelsko i avionsko gorivo, kao i maziva.

Fotografije i videosnimke koje navodno prikazuju napad na rafineriju počele su se širiti ruskim društvenim mrežama u srijedu oko 10 sati po lokalnom vremenu.

🔥🔥🔥As a result of the 🇺🇦Ukrainian UAV attack, one of the largest oil refineries in Russia, LLC "Lukoil-Permnefteorgsintez" (PNOS), was hit.



PNOS, part of the Lukoil group, processes more than 13 million tons of oil per year, producing a wide range of products, including… pic.twitter.com/bYV7M03Moy — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 29, 2026

Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonjin poslije je potvrdio da je pogođen "industrijski objekt", navodeći da je nekoliko dronova presretnuto dok su se približavali lokaciji. Prema njegovim riječima, u napadu nije bilo ozlijeđenih.

Oglasio se Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je u srijedu potvrdio da je Ukrajina rafineriji u Permskom kraju nametnula "dalekometne sankcije", ali nije otkrio o kojem je postrojenju riječ.

Ukrajinska sigurnosna služba kasnije je preuzela odgovornost za napad u Permu i objavila da je meta bila rafinerija Lukoil-Permnefteorgsintez, udaljena više od 1500 kilometara od Ukrajine, javlja Kyiv Independent.

Nakon napada na području rafinerije izbio je požar, priopćio je Glavni stožer.

🚨🚨BREAKING NEWS 🚨



🇺🇦🇷🇺 Fire Rages at Lukoil-Permnefteorgsintez After Ukrainian Drone Attack on Critical Unit



Ukrainian Security Service drones struck the Lukoil-Permnefteorgsintez refinery in Perm on Wednesday, igniting its primary oil refining unit. The facility, one of… pic.twitter.com/NiBawEoo6T — Corefrontline (@corefrontline) July 29, 2026

Prema preliminarnim informacijama, gorjela je jedinica za primarnu preradu nafte, jedno od ključnih postrojenja rafinerije.

Napad na postrojenje u Permu dio je ukrajinske kampanje dalekometnih udara duboko unutar Rusije, usmjerenih na rusku naftnu industriju. Cilj je poremetiti opskrbu gorivom i oslabiti sposobnost Moskve da nastavi rat protiv Ukrajine.

Zelenski je rekao da se u nedjelju sastao s ukrajinskim vojnim vrhom kako bi razmotrio kampanju dalekometnih napada na Rusiju. Nakon sastanka izjavio je da su ukrajinske snage od početka 2026. izvele više od 1000 napada u sklopu onoga što naziva "dalekometnim sankcijama".

"Naš je glavni cilj da dalekometnim pritiskom dodatno potaknemo Rusiju na diplomaciju, ometanjem proizvodnje dijelova za oružje, nanošenjem gubitaka u naftnom sektoru i drugim dijelovima gospodarstva te vraćanjem ovoga rata u njegovu 'matičnu luku'", napisao je Zelenski na Facebooku.