VIDEO Gori u Rusiji: Ukrajina pogodila jednu od najvećih Lukoilovih rafinerija

Ukrajinske snage pogodile su u srijedu rafineriju nafte Lukoil-Permnefteorgsintez u ruskom gradu Permu, potvrdio je ukrajinski Glavni stožer oružanih snaga.
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Rafinerija Permnefteorgsintez, u vlasništvu Lukoila, jednog od najvećih ruskih proizvođača nafte, jedna je od najvećih u zemlji. Godišnje preradi više od 13 milijuna tona sirove nafte te proizvodi benzin, dizelsko i avionsko gorivo, kao i maziva.
Fotografije i videosnimke koje navodno prikazuju napad na rafineriju počele su se širiti ruskim društvenim mrežama u srijedu oko 10 sati po lokalnom vremenu.
Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonjin poslije je potvrdio da je pogođen "industrijski objekt", navodeći da je nekoliko dronova presretnuto dok su se približavali lokaciji. Prema njegovim riječima, u napadu nije bilo ozlijeđenih.
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je u srijedu potvrdio da je Ukrajina rafineriji u Permskom kraju nametnula "dalekometne sankcije", ali nije otkrio o kojem je postrojenju riječ.
Ukrajinska sigurnosna služba kasnije je preuzela odgovornost za napad u Permu i objavila da je meta bila rafinerija Lukoil-Permnefteorgsintez, udaljena više od 1500 kilometara od Ukrajine, javlja Kyiv Independent.
Nakon napada na području rafinerije izbio je požar, priopćio je Glavni stožer.
Prema preliminarnim informacijama, gorjela je jedinica za primarnu preradu nafte, jedno od ključnih postrojenja rafinerije.
Napad na postrojenje u Permu dio je ukrajinske kampanje dalekometnih udara duboko unutar Rusije, usmjerenih na rusku naftnu industriju. Cilj je poremetiti opskrbu gorivom i oslabiti sposobnost Moskve da nastavi rat protiv Ukrajine.
Zelenski je rekao da se u nedjelju sastao s ukrajinskim vojnim vrhom kako bi razmotrio kampanju dalekometnih napada na Rusiju. Nakon sastanka izjavio je da su ukrajinske snage od početka 2026. izvele više od 1000 napada u sklopu onoga što naziva "dalekometnim sankcijama".
"Naš je glavni cilj da dalekometnim pritiskom dodatno potaknemo Rusiju na diplomaciju, ometanjem proizvodnje dijelova za oružje, nanošenjem gubitaka u naftnom sektoru i drugim dijelovima gospodarstva te vraćanjem ovoga rata u njegovu 'matičnu luku'", napisao je Zelenski na Facebooku.