FOTO Pogledajte kako je Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u obiteljsku kuću

Uhićen je poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum, a uz njega su privedeni i njegov nećak te bivši službenik Grada Kaštela.

Kerum je uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Upitna je legalizacija objekta. ​

Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma.

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Prije podne Kerum je dovezen u obiteljsku kuću na pretrage.

Fotogaleriju uhićenog Željka Keruma i pretresa njegove kuće pogledajte u nastavku:

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