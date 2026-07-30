FOTO Pogledajte kako je Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u obiteljsku kuću

Uhićen je poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum, a uz njega su privedeni i njegov nećak te bivši službenik Grada Kaštela. Kerum je uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Upitna je legalizacija objekta. Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma. Prije podne Kerum je dovezen u obiteljsku kuću na pretrage. Fotogaleriju uhićenog Željka Keruma i pretresa njegove kuće pogledajte u nastavku: