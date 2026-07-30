Trojica kazneno prijavljena za ratni zločin: Teško zlostavljali branitelje i civile kod Vukovara

Policijska uprava vukovarsko-srijemska dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 55, 67 i 69 godina zbog sumnje na ratne zločine počinjene tijekom Domovinskog rata na području Petrovaca.

Istraga je provedena u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku, a protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava.

Prema sumnjama policije, 55-godišnjak je tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku, kao pripadnik paravojne formacije pobunjenih Srba, sudjelovao u teškom psihičkom i fizičkom zlostavljanju dvojice zarobljenih hrvatskih branitelja, tada starih 43 i 22 godine. Time je, sumnja policija, počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

Osim toga, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su sva trojica osumnjičenika, također kao pripadnici paravojne formacije pobunjenih Srba, tijekom privremene okupacije Petrovaca psihički i fizički zlostavljali tada 40-godišnju civilku. Tereti ih se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Policija je protiv trojice muškaraca podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Prema informacijama Policijske uprave vukovarsko-srijemske, sva trojica osumnjičenika trenutačno su nedostupna redarstvenim vlastima Republike Hrvatske.