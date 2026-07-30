Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu, evo kada treba početi s radom

Dugo najavljivana tvornica streljiva u Hrvatskoj korak je bliže izgradnji nakon što je danas u Banskim dvorima potpisan Sporazum o razumijevanju između Vlade RH i Beretta Holding Grupe.

Talijanska tvrtka glavni je ulagač, a uz predsjednika i glavnog izvršnog direktora Pietra Gussallija Berette sporazum su potpisali hrvatski ministar obrane Ivan Anušić i financijski investitor Ivan Kapetanović.

Tvornica streljiva malo kalibra trebala bi biti izgrađena u Obrovcu, a početak rada, bude li sve po planu, očekuje se do sredine 2029. Beretta će posjedovati 50 posto udjela plus jednu dionicu, dok će preostali udjeli biti podijeljeni između RH i privatnog investitora.

Nova TV izvještavala među prvima

O gradnji tvornice streljiva dugo se pričalo, a Dnevnik Nove TV je bio među prvima koji je izvještavao o tom projektu, kao i o tome da je mogući investitor talijanska Beretta.

Premijer Andrej Plenković rekao je da se na sporazumu radilo više od godinu dana, te je naglasio da je to prvi korak prema izgradnji tvornice. Dodao je i da potpisanim sporazumom počinje dugoročno strateško partnerstvo Hrvatske i tvrtke Beretta.

Podsjetio je i da je Beretta pomagala Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata te da se to cijeni i ne zaboravlja.

Zaposlit će oko 250 radnika

Pietro Gussalli Beretta rekao je da je riječ o dugoročnom ulaganju, a ne o zadovoljavanju trenutnih potreba, naglasivši predanost tom projektu. Također je rekao kako se nada da je današnje potpisivanje početna točka investicije od koje će koristi imati i europsko i globalno tržište.

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Neslužbeno se doznaje da je do posla još daleko i da se mora napraviti još dosta koraka da bi se realizirao. Do kraja godine moraju se definirati međusobni odnosi i pitanje vlasništva, s obzirom na to da je riječ o zajedničkom projektu, a svi detalji moraju se dogovoriti prije potpisivanja ugovora.

Kad bude izgrađena, tvornica bi trebala zapošljavati oko 250 radnika, koje će prije toga trebati obučiti za posao. Proizvodit će streljivo malog kalibra za strojnice na oklopnim vozilima, tenkovima i slično, i to ne samo za hrvatsko tržište, nego i šire.