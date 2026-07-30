VIDEO Probili policijsku zaštitu i pobjegli kroz granični prijelaz: Stotine ljudi utrčale u drugu državu

Stotine migranata koji su boravili unutar graničnog prijelaza Tarajal u Španjolskoj, a koje je nadzirala Civilna garda, uspjeli su pobjeći.

U proteklom tjednu gotovo 2000 migranata ušlo je morskim putem, a bili su zatvoreni u ograđenom prostoru kod lukobrana koji označava granicu španjolske autonomne enklave na sjeveru Afrike, grada Ceute, s Marokom.

Na snimkama se vide muškarci, žene i djeca kako trče, dok je Civilna garda raspoređena na južnoj granici kako bi zaustavila njihov ulazak u zemlju, piše Antena3.

🚨 ÚLTIMA HORA | Entrada masiva de nadadores por el espigón del Tarajal, en Ceuta.



Lo advertimos: esta sentencia podía provocar un efecto llamada y aumentar la presión sobre la frontera.



🚨‼️Hoy, las imágenes hablan por sí solas.



Desde AUGC exigimos medidas urgentes ante una… pic.twitter.com/6MFSSi8fqY — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) July 30, 2026

Unatoč zahtjevu čelnika enklave Juana Jesúsa Vivasa za proglašenje nacionalne izvanredne situacije, propisi Civilne zaštite ne smatraju migracijske tokove osnovom za takvo proglašenje. Ipak, ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska sutra će otputovati u autonomni grad kako bi procijenio situaciju i sastao se s lokalnim vlastima.

Maroko je, prema diplomatskim izvorima u marokanskom veleposlanstvu u Madridu, masovni priljev migranata na granici pripisao "kriminalnim organizacijama" i naglasio da je njegova suradnja sa Španjolskom na pitanjima migracija uzorna.

Nadalje, veleposlanstvo je naglasilo da nedavni pokušaji ilegalnog ulaska u Ceutu "ni na koji način ne odražavaju želju marokanskih vlasti da potiču ilegalnu imigraciju".