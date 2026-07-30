Tragedija u Argentini: Srušio se helikopter, sedmero ljudi poginulo

Sedmero ljudi poginulo je u srijedu u padu helikoptera u argentinskoj pokrajini San Juan.

"S dubokom tugom primili smo vijest o helikopterskoj nesreći koja se dogodila u našoj pokrajini, a u kojoj je, nažalost, život izgubilo sedmero ljudi", napisao je guverner San Juana Marcelo Orrego na društvenoj mreži X.

Među poginulima su vatrogasci, policajci i pripadnici civilne zaštite, naveo je. Na mjesto pada upućene su spasilačke ekipe.

Helikopter Bell 412 bio je na obuci prije nego što je trebao krenuti prema susjednoj pokrajini kako bi pomogao u gašenju požara koji ondje traju danima. Srušio se u prirodnom parku Ischigualasto.

Prema podacima Savezne agencije za hitne situacije, posada je izgubila kontakt s kontrolnim ekipama u 10:26.

Druga letjelica koja je djelovala na tom području uspjela je pronaći mjesto pada i obavijestiti nadležne, nakon čega je pokrenuta hitna operacija. Uzrok nesreće i dalje se istražuje, javlja Euronews.

Argentinska ministrica sigurnosti Alejandra Monteoliva izrazila je sućut na društvenoj mreži X. "Uz svaku sam obitelj i njihove kolege u ovom trenutku duboke tuge", napisala je.

Lokalne vlasti San Juana proglasile su trodnevnu žalost. Tijekom tog razdoblja državne i pokrajinske zastave bit će spuštene na pola koplja.

Nakon nesreće uprava Pokrajinskog parka Ischigualasto objavila je na društvenim mrežama da se sve aktivnosti planirane za srijedu obustavljaju "zbog okolnosti na koje ne mogu utjecati".