SAD i saveznici uputili poziv Rusiji: Tri su uvjeta za pravedan i trajan mir

Sjedinjene Države pridružile su se zapadnim saveznicima u zajedničkoj izjavi u petak kako bi izrazile zabrinutost zbog ruskog upada dronova u Poljsku i optužile Moskvu za kršenje međunarodnog prava i osnivačke Povelje UN-a.

U izjavi, koju je pročitao poljski državni tajnik Marcin Bosacki prije sastanka Vijeća sigurnosti, također se poziva Rusiju da zaustavi "svoj rat protiv Ukrajine" i odustane od daljnjih provokacija.

"Eskalacija ne može i neće utrti put miru. Samo pridržavanje načela suvereniteta, teritorijalnog integriteta i mirnog rješavanja sporova može stvoriti uvjete za pravedan i trajan mir u Ukrajini, Europi i šire", zaključuje se u zajedničkoj izjavi u Ujedinjenim narodima, koju su u petak podržale 43 zemlje, a među njima i Hrvatska.

Poljska je u srijedu oborila sumnjive ruske dronove u svom zračnom prostoru uz podršku zrakoplova svojih saveznika u NATO-u, što je prvi put da je članica zapadnog vojnog saveza pucala tijekom ruskog rata u Ukrajini.

Rusija je izjavila da su njezine snage napadale Ukrajinu u vrijeme upada dronova i da nije namjeravala pogoditi ciljeve u Poljskoj.